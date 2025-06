Amanda Klein: Clima do governo com o Legislativo nunca esteve pior

A relação do governo com o Congresso vive seu pior momento, segundo relato de um deputado ouvido pela apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL

O inferno astral do governo completa três semanas sem nenhum sinal de arrefecimento. Pelo contrário, um dos deputados mais influentes da Câmara me relatou ontem que o clima com o Legislativo nunca esteve pior e classificou a atual conjuntura como tripé do inferno.

Aumento de imposto, anúncio de medidas sem combinar com o parlamento e o atraso na liberação de emendas. Esse último elemento, a história das emendas, é chave para entender por que o humor azedou tanto nos últimos dias.

O governo Lula publicou um decreto recuando em parte do aumento do IOF anunciado no mês passado para cobrir o rombo nas contas da União, que foram fortemente criticados. Publicou, junto, uma medida provisória aumentando outros impostos para compensar o recuo.

A Medida Provisória e o novo decreto governamental têm resoluções que afetam empresas de apostas esportivas, instituições financeiras e investidores.

Segundo Amanda Klein, o mal-estar entre o Congresso e o governo se agravou nos últimos dias, com parlamentares reclamando da falta de emendas e da pressão nas bases. A decisão do STF sobre emendas só aumentou a tensão sobre o governo.

Deputados relatam que não podem sequer voltar para suas bases porque são cobrados pelos prefeitos e estão com os bolsos vazios, não tem o que entregar.

A ministra Gleisi Hoffmann argumenta que a demora em liberar emendas tem a ver com a adaptação do governo às exigências de transparência do STF e o fato do orçamento só ter sido aprovado em março, faz relativamente pouco tempo.

Mas a pá de cal foi a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que deu 10 dias para o Congresso explicar o que ele chama de emendas paralelas na saúde. A resposta dos deputados ao que eles classificam de interferência indevida do STF, curiosamente, não é devolver a pancada no Supremo, mas bater no governo.

O resultado é que o Planalto sai ainda mais fragilizado, porque na visão de parlamentares não cumpre acordos, não libera emendas e de quebra contribui para enfraquecer também os presidentes da Câmara e do Senado, que não conseguem resistir pressão dos líderes. Essa é parte da resposta para a crise da MP do Haddad.

