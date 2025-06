Situação fiscal do Brasil é insustentável e vai se agravar, diz economista

A situação fiscal do Brasil é insustentável e vai se agravar, afirmou o economista Roberto Padovani em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL, ao comentar a reação do mercado diante das últimas decisões do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como o recuo no IOF.

Eu acho que dá para fazer três leituras principais sobre o que tem acontecido nos últimos dias. O primeiro deles é que esse debate é reflexo de uma situação muito frágil das contas públicas. Antes o mercado sempre falava isso, mas havia sempre a leitura de que isso era, os analistas estavam motivados ideologicamente, mas hoje o próprio governo reconhece que a situação fiscal do país é insustentável e que alguma coisa precisa ser feita.

E a gente não está falando aqui só de alcançar a meta proposta pelo executivo, de equilibrar o orçamento. A gente está falando de algo muito mais sério, que é de tentar dar algum sinal de que a dívida pública possa se estabilizar a médio prazo. Então é um tema fiscal delicado, tende a piorar e esse ambiente de preocupação leva o governo a adotar medidas como essa, de usar impostos arrecadatórios, tentar arrumar receita de qualquer jeito. Acho que a primeira análise que a gente pode fazer desses acontecimentos é justamente isso, a gente tá sentindo uma piora substancial no quadro fiscal do país.

Roberto Padovani, economista

O economista ressaltou que o tema fiscal no Brasil voltou ao radar com muita relevância e traz muita preocupação.

Tem uma segunda história que é dada que existe a piora fiscal depois de dois anos de gastos bastante fortes, a gente tem um consenso de Executivo, Congresso e da sociedade é que você precisa estabilizar as contas públicas. A questão é como se fazer, isso é um debate tradicional essência política, você dois caminhos: ou você controla gastos ou você aumenta impostos, o que a gente está vendo nesse momento é exatamente esse embate clássico né, uma turma querendo que o governo controle despesas e o governo tentando convencer a sociedade que precisa aumentar a arrecadação e aumentar impostos.

O discurso político sempre embaralha as coisas. O argumento do governo é que é preciso corrigir distorções, promover justiça tributária, mas a verdade o que a gente sabe no final do dia é que se trata dessa velha disputa sobre como estabilizar as contas e a teoria mostra que dificilmente você resolve isso no curto prazo. Então, o entendimento a partir da teoria de que essas questões sejam empurradas com a barriga, o resultado é que a situação fiscal vai se gravar, e aí sim a gente está contratando para o futuro próximo uma crise importante. Então, eu diria que a segunda leitura comum entre os analistas é que o tema fiscal ele volta ao radar, ganha relevância e traz muita preocupação.

O último aspecto é que enquanto existem esses embates, essas discussões, o que a gente tem é uma profunda instabilidade de regras. Vários mercados parados isso traz muita apreensão entre os investidores, não há uma perspectiva de que esse tema seja resolvido rapidamente isso deve avançar para o terceiro trimestre. Portanto, a gente tem mais uma fonte de ruídos que atrapalha o desempenho da economia. Parece que é um tema único, que é IOF, mas a verdade é muito mais do que isso mostra uma boa confusão em que a gente está metido aqui no Brasil.

Roberto Padovani, economista

Veja a íntegra do programa: