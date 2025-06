Após pressões, MP tira bilhões da educação e posterga pagamento de licenças

A Medida Provisória publicada ontem pelo governo traz pontos que limitam ou adiam gastos, em um aceno ao mercado e ao Congresso, que têm reclamado que as medidas de ajuste fiscal apresentadas estavam focadas apenas no aumento das receitas do governo.

Entenda

Governo faz acenos de redução de despesas, ainda que medidas sejam tímidas. "A crítica feita por diversos atores é que o governo busca atingir a meta olhando apenas para o aumento de receitas. O texto traz iniciativas que vão na direção do controle de despesas, mas ainda é algo tímido", diz Leandro Alves, especialista em Direito Tributário do escritório Bento Muniz Advocacia.

Medida Provisória tem mudanças que limitam gastos e postergam pagamentos. Uma delas inclui o programa Pé-de-meia nos gastos da educação, o que tem potencial para cortar bilhões do orçamento do setor. Outros pontos postergam gastos e tornam mais difícil obter benefícios de auxílio-doença e seguro defeso. Em alguns casos, o governo identificou indícios de fraude e busca agora reduzir essas brechas.

A MP busca compensar o gasto com a redução do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Do lado do aumento das receitas, as medidas incluem aumento de imposto sobre as bets, taxação de investimentos isentos e aumento de imposto sobre fintechs.

Pé-de-meia

Mudança no Pé-de-meia pode significar corte na educação. A MP incluiu no piso da educação os gastos com o Pé-de-meia, programa que paga valores mensais para estudantes matriculados no ensino médio.

O governo hoje é obrigado a gastar 18% do que arrecada com educação. Mas antes o programa Pé-de-meia, cuja despesa estimada é de R$ 12 bilhões, ficava fora dessa conta. Agora o programa entra nos 18%, o deve espremer os outros gastos com educação. Em 2025, o orçamento da educação é de R$ 226,4 bilhões.

A MP coloca o gasto com o programa dentro dos 18%. Isso vai tirar espaço de outros investimentos no setor. O dinheiro que poderia ser usado para compra de material e para pagar professor, por exemplo, vai para o Pé-de-meia.

Lucas Pedroso Klain, consultor jurídico na área do Direito Público no Marcelo Figueiredo Advogados Associados.

Seguro defeso

A MP dificulta a obtenção do seguro defeso. O benefício paga um salário mínimo aos pescadores artesanais durante o período de defeso, quando a pesca é proibida para proteger a reprodução das espécies.

Mudança pode reduzir a ocorrência de fraudes. Agora, para obter o benefício, o pescador precisa estar cadastrado no município. Antes era necessário apenas um cadastro nacional para solicitar o auxílio. A regionalização do cadastro pode reduzir as fraudes, segundo tributaristas. A MP também reforça que o benefício fica restrito ao que foi previsto no orçamento.

O governo acaba perdendo o controle sobre as pessoas que são beneficiadas. Essas pessoas são cadastradas por entidades locais. Mas quem controla se os inscritos são realmente pescadores ou pedem o benefício sem nunca terem realizado uma pesca? Os requisitos para receber alguns benefícios sociais ainda são muito frágeis e acabam se tornando um alvo fácil para fraude.

Leandro Alves, especialista em Direito Tributário do escritório Bento Muniz Advocacia

Há mais pedidos de benefício do que pescadores no país. Em audiência pública realizada ontem na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda Fernando Haddad disse que a quantidade de pedidos de seguro era maior que a de pescadores no país. "Pelo IBGE, nós temos 300 mil pescadores artesanais e tem mais de 1 milhão de requerimentos sendo processados no ministério", disse.

Auxílio-doença

Governo passa a exigir perícia médica para pagar auxílio-doença para prazos longos. Pela MP, só poderá ser concedido o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) pelo sistema Atestmed, ou seja, sem perícia médica, para licenças com prazo de até 30 dias. Antes o sistema permitia obter auxílio por até 90 dias apenas com o envio da documentação necessária.

Agora, para licença de mais de 30 dias, é necessária a perícia, presencial ou online. A avaliação é de que havia indícios de desvios na concessão dos benefícios pelo sistema Atestmed.

Na prática, medida vai postergar o pagamento para licenças maiores. "Com essa medida, o governo empurra esse pagamento para frente. Às vezes a perícia demora para acontecer, dez meses, um ano. Então aqui o governo está adiando essa despesa, vira uma fila de pagamento", diz Washington Barbosa, especialista em direito previdenciário.

Pagamentos para estados e municípios

Medida previdenciária vai atrasar pagamentos para estados e municípios. Outro ponto que posterga pagamentos se refere à compensação entre regimes previdenciários. A compensação ocorre quando uma pessoa que já trabalhou em uma prefeitura no passado, e contribuiu com a previdência do município, se aposenta posteriormente como servidor da União, por exemplo. Nesses casos, os sistemas previdenciários pagam compensações entre si.

A MP define que a compensação entre regimes previdenciários ficará restrita à dotação orçamentária. Na prática, isso deve empurrar para frente os valores que excederem o orçamento daquele ano para esse item. "É uma pedalada entre sistemas previdenciários, que será feita pela União e quem será prejudicado são os estados e municípios", diz Barbosa.