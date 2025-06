Dólar cai após publicação de pacote para compensar aumento do IOF

O dólar recua nas primeiras negociações desta manhã após o governo publicar as medidas para substituir o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para zerar o rombo das contas públicas. Às 9h47, a moeda norte-americana recuava 0,1% e era vendida por R$ 5,532.

O que aconteceu

Dólar comercial tem leve queda nesta manhã. A oscilação negativa da moeda norte-americana em comparação com o real aparece desde as primeiras negociações do dia.

Ontem, a moeda norte-americana recuou 0,57%. A variação negativa reverteu a leve alta de 0,14% observada na terça-feira e devolveu o dólar ao menor patamar desde outubro do ano passado. O movimento mantém a trajetória de desvalorização da moeda norte-americana. Em junho, a divisa recua 3,15% ante o real. Já no acumulado deste ano, a baixa alcança 10,4%.

Exterior

Inflação ao produtor dos EUA foi de 0,1% em maio. Após os preços ao consumidor surgirem abaixo das previsões, a inflação aos produtores confirmou o arrefecimento ao aparecer 0,2 ponto percentual abaixo das expectativas do mercado financeiro.

Atenção considera a chance de corte dos juros. A desaceleração da inflação ao produtor tende a ampliar o otimismo com a atual condução da política monetária e aumentar a possibilidade de redução de taxa de juros dos EUA ainda neste ano.

Cenário seria benéfico para a economia nacional. Com os juros mais baixos nos Estados Unidos, os investidores tendem a buscar investimentos com rentabilidades maiores em países emergentes, a exemplo do Brasil.

Pacote fiscal

Governo publicou medidas para o ajuste fiscal. Apresentado em uma MP (Medida Provisória), o pacote busca honrar o compromisso de zerar o déficit das contas públicas neste ano. Os pontos foram acordados com líderes do Congresso como uma forma de substituir aumentos do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Medida Provisória define a elevação de impostos. A publicação estabelece a tributação maior sobre as bets, mudanças na CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) e a unificação de 17,5% da cobrança de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras e ativos virtuais. Para os títulos de dívida privada isentos, fica regulamentada uma cobrança de 5%.

Medidas para as alíquotas de IOF são desidratadas. A nova proposta reduz de 0,98% para 0,19% as cobranças do imposto sobre operações de risco sacado. A definição acaba com a parte fixa da tributação e diminui as alíquotas para 0,0082% ao dia. Os lucros sobre investimento estrangeiro direto no Brasil permanecem isentos após ser estabelecido em 0,38% na proposta do mês passado.

Expectativa de arrecadação permanece incerta. Ao apresentar as medidas de ajuste, o governo não revelou qual será o valor com as mudanças. A arrecadação prevista com a elevação das alíquotas de IOF era de R$ 20,5 bilhões para este ano e de R$ 41 bilhões para 2026.

Congresso ameaça derrubar o pacote de ajustes. As medidas apresentadas passam a valer a partir de hoje, mas ainda precisam ser validadas por deputados e senadores e perdem a eficácia caso não sejam aprovadas no prazo máximo de 120 dias. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou o pacote e afirmou que o Legislativo não tem o "compromisso" de aprovar a MP.