Câmara vota na próxima semana para acelerar projeto que susta regras do IOF

A Câmara dos Deputados deve votar na próxima semana o requerimento de urgência do projeto que suspende o decreto com as novas regras do IOF, publicado ontem pelo governo Lula (PT).

O que aconteceu

Decisão foi tomada na reunião de líderes de hoje. Lideranças continuam insatisfeitas com as medidas que alteraram o Imposto sobre Operações Financeiras.

Oposição encabeçou o pedido de suspensão. Logo após a publicação do decreto do governo, o líder da oposição, Coronel Zucco (PL-RS) protocolou um PDL (projeto de decreto legislativo) para sustar a medida.

Atraso no pagamento de emendas parlamentares piorou o humor da Casa. As cúpulas da Câmara e do Senado enviaram recados ao governo de que as Casas não devem avançar com projetos de interesse do Executivo enquanto não houver o pagamento dos recursos.

Governo publicou mudanças no IOF e medida provisória com alternativas de arrecadação. Antes da publicação, as medidas foram apresentadas para os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e lideranças.

Congresso criticou e não assumiu compromisso com aprovação. Motta afirmou ao longo da semana que não há acordo para votação da MP. O presidente da Casa também criticou o aumento de imposto das aplicações financeiras.