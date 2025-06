Amanda Klein: Crise não é de Haddad; é do governo Lula

A crise instaurada após o aumento do IOF não é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sim do governo Lula, analisou a apresentadora Amanda Klein na edição de hoje do Mercado Aberto.

O governo Lula se encontra no meio de um baita impasse, uma tempestade perfeita, em que no dia seguinte ao depoimento de Bolsonaro no julgamento do golpe, só se fala na crise de Fernando Haddad.

E essa é só a ponta do iceberg. Por trás dela, questões muito mais profundas. A crise fiscal, sem qualquer sinal de solução minimamente viável, que não seja empurrar com a barriga para 2027. A crise de governabilidade tem um parlamento que está doido para jogar o governo na fogueira e pular no barco de outra candidatura, e do PT que não tem ideia de como resolver nenhum desses embaraços.

Amanda Klein

Para Amanda, Fernando Haddad enfrenta impasse político entre o PT, que resiste a cortes de gastos, e o centrão, que rejeita aumento de impostos. A disputa de visões dificulta a aprovação de medidas.

A verdade é que Fernando Haddad está numa sinuca de bico. Estão em choque duas narrativas, as duas visões de mundo.

A do Governo, que defende acabar com isenção de aplicações financeiras, é corrigir distorções, porque afinal os moradores de cobertura, esse foi o termo usado pelo Haddad, pagam pouco imposto no Brasil.

A visão de grande parte do congresso de centro-direita é exatamente oposta. Ontem, a Federação União Progressista, que aliás ocupa quatro assentos na esplanada dos ministérios, posicionou-se contra qualquer medida que represente aumento de arrecadação de impostos, se não vier acompanhada de corte de despesas.

Juntos, esses partidos somam 109 deputados, fora os da oposição do PL e do Novo, que já seriam mais de 200 contra a MP logo na largada. Antônio Rueda, presidente do União Brasil, foi contundente e disse que apoiará a devolução da medida provisória que sequer havia sido editada na tarde de ontem, só veio à noite.

Amanda Klein

