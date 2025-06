Haddad após confusão na Câmara: 'Vomitam números errados sobre a economia'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lamentou a confusão que resultou no encerramento antecipado da audiência pública na Câmara dos Deputados. Ele criticou a postura dos integrantes da oposição. "A pessoa faz uma pergunta, vomita uma porção de números errados sobre a economia e simplesmente sai da sala antes de ouvir a resposta", afirmou.

O que aconteceu

Haddad disse ter sido desrespeitado. Convidado para explicar as ações de desenvolvimento da economia, o ministro disse que aceitou participar da audiência das comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle "com muita disposição e interesse em esclarecer". No entanto, ele avalia que foi vítima de desrespeito por parte dos opositores.

Toda vez que venho aqui para esclarecer, eles fogem do debate com um tom desrespeitoso, um tom jocoso, sempre fazendo pouco caso das informações oficiais prestadas,

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ministro diz que deputados fugiram do debate. Haddad se mostrou desconfortável com a ausência dos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ) no momento em que recebeu a palavra para responder os questionamentos. Ele classificou o ocorrido como uma estratégia parecida com a da eleição de 2018, quando, segundo ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro fugiu dos debates presidenciais com ele.

Por que a pessoa faz uma pergunta e não espera a resposta? Eu sei que eles têm outros compromissos, é um direito dela fazer as perguntas, ouvir e sair do plenário .

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ele prevê a ausência dos ministros nas comissões. Haddad avalia que os convites e convocações como determinantes para a prestação de contas do governo com a sociedade no Congresso correm o risco de não acontecer mais diante da situação. "Qual é o ministro que vai se sentir confortável para prestar esclarecimento, se as pessoas falam o que querem e deixam a sala?", questionou.

Confusão foi originada após Haddad classificar ausência dos deputados como "molecagem". A manifestação do ministro ocorreu no momento em que notou a ausência de Ferreira e Jordy no momento em que responderia aos questionamentos. Informados sobre a declaração, os opositores retornaram à comissão e solicitaram novamente a palavra. Com isso, foi ampliado o bate-boca com os governistas presentes na sessão.