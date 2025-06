Dólar tem estabilidade após avanço de acordo comercial entre Chine e EUA

O dólar oscila entre altos e baixos após representantes da China e dos EUA firmarem um acordo que reduz as tensões de guerra comercial entre os países. Às 9h16, a moeda norte-americana recuava 0,01% e era comercializada por R$ 5,569.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta estabilidade. O andamento inicial do pregão mostra um rumo indefinido da moeda norte-americana em relação ao real. A variação mais expressiva da sessão até o momento foi de apenas 0,15%.

Ontem, a moeda dos EUA subiu 0,14%. A variação positiva reverte a sequência de três baixas consecutivas do dólar ante o real, mas mantém a cotação de venda da divisa abaixo de R$ 5,60. Em 2025, a moeda norte-americana acumula desvalorização de 9,9%.

Olhares voltados para a inflação dos EUA. A variação de preços da economia norte-americana surge como principal indicador do dia. A variação é aguardada pelo mercado financeiro por poder sinalizar os próximos passos da política monetária norte-americana e o futuro da taxa de juros dos Estados Unidos.

Haddad na Câmara

Ministro participa de audiência pública. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi convocado pelas comissões de Finanças e Tributação, Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para falar sobre as compensações para garantir o cumprimento das metas do arcabouço fiscal. A sessão deve persistir até o início da tarde.

Alternativas à alta do IOF estão no radar. As definições para compensar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras trazem a elevação da tributação das casas de aposta e o Imposto de Renda de 5% sobre os rendimentos obtidos em títulos isentos, a exemplo das LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio).

Haddad descartou elevação de impostos. "Eu não considero isso [a alta do IOF] aumento da carga tributária, porque a sua vida vai continuar", disse ontem, em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo. "Nós estamos provocando o morador da cobertura a pagar uma parte do condomínio", avaliou.

Guerra comercial

China e EUA fecham acordo comercial. Após dois dias de reuniões na Inglaterra, representantes das duas maiores economias do mundo chegaram a um acordo. O movimento reduz as tensões comerciais impostas desde a adoção de tarifas recíprocas que agravaram os temores de guerra comercial.

Negociações ainda devem ser aprovadas. As propostas ainda serão encaminhadas aos presidentes Xi Jinping e Donald Trump antes da oficialização do acordo comercial. Segundo o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, parte do acordo define o fim das restrições à exportação de terras raras da China para empresas norte-americanas.

Terras raras são cobiçadas por Trump. Os locais atraem a atenção por serem palco da extração de componentes essenciais para a fabricação de chips, celulares, e veículos. "São produtos químicos de extremo interesse para os EUA e a todo momento Trump tem colocado que ele quer facilidade nessas transações", diz Alison Correia, analista da Dom Investimentos.