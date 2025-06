Amanda Klein: Congresso reage a propostas de Haddad para aumentar impostos

A proposta de isenção do IOF com aumento de impostos de outros tributos apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gerou reação dentro do Congresso, que teme uma escalada tributária, disse a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

O ministro Haddad se reuniu ontem com Lula duas vezes no palácio da Alvorada, que deu o sinal verde para a publicação da medida provisória com o aumento da tributação para bets e para o setor financeiro. Nas palavras do ministro, impostos que pegam só moradores de cobertura e fazem justiça tributária. Será?

Ele ainda alega que foi a maneira encontrada para cumprir a meta fiscal deste ano e do próximo, a tributação de títulos isentos como LCI e LCA, segundo Haddad, corrige distorções do mercado de crédito, que fazem com que esses títulos sejam mais atrativos que os títulos do tesouro, e que está tudo equacionado com os setores atingidos, o agro e o imobiliário.

Não é o que se ouve no Congresso. Frentes parlamentares do setor produtivo promovem reuniões, inclusive teve um jantar ontem, para falar sobre o que chamam de responsabilidade fiscal contra a escalada tributária. Elas argumentam que um aumento de impostos vai encarecer o crédito para a moradia e para a produção de alimentos.

Amanda Klein

A nova proposta visa compensar a arrecadação que viria do aumento do IOF, sugerido no final de maio, que vai ser "recalibrado" e novamente apresentado por meio de medida provisória.

Apesar de os presidentes das duas Casas terem participado da discussão, não há garantia de que as medidas serão aprovadas pelo Legislativo. Hugo Motta, presidente da Cãmara dos Deputados, alertou que pode haver um "descasamento" entre propostas do governo e a aceitação do Congresso. No governo, diz-se, por outro lado, que a certeza é que o projeto antigo não passaria.

Amanda concluiu dizendo que a crise de confiança que assola os Estados Unidos após medidas de Donald Trump também acaba ajudando o Brasil, que entra na mira de novos investidores internacionais e cria expectativa para queda de juros interna.

E a crise de confiança nos Estados Unidos com a política tarifária de Trump tem feito investidores olharem com mais carinho para outros mercados, entre eles o Brasil. Todos esses fatores alimentam a expectativa de que, de fato, o Copom deve encerrar o ciclo de alta de juros na reunião da semana que vem.

Tanto é que a curva de juros futuros caiu, teve queda em uma parte importante da curva e os investidores voltam as compras na bolsa de valores. Nessa balança de expectativas, o peso negativo fica por conta do fiscal.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: