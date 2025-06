Trump anuncia acordo com China; tarifas devem ficar em 55%

Do UOL

O presidente Donald Trump anunciou que o acordo comercial com a China está fechado — as tarifas devem ficar em 55% — depois de dois dias de negociações entre as delegações em Londres. Nas redes sociais, ele afirmou que os detalhes foram acertados, ficando apenas "sujeito à aprovação" dos líderes.

O que aconteceu

"Nosso acordo com a China está fechado, sujeito à aprovação final do presidente Xi e minha", afirmou Trump na rede social Truth. O presidente dos Estados Unidos disse ainda que "os ímãs completos e quaisquer terras raras necessárias serão fornecidos antecipadamente pela China" e que vai fornecer à China o que foi acordado.

Trump detalhou ainda as tarifas entre os dois países. "Estamos recebendo um total de 55% de tarifas, a China está recebendo 10%. O relacionamento é excelente!", completou o presidente.

Já os EUA vão permitir estudantes chineses em suas faculdades e universidades. A declaração ocorre uma semana após Trump proibir a emissão de vistos a alunos estrangeiros em cursos na prestigiada universidade de Harvard, o que foi suspenso temporariamente pela Justiça.

Bolsas da Ásia fecham em alta hoje após progresso nas negociações. Liderando o movimento na Ásia, o índice sul-coreano Kospi subiu 1,23% em Seul, a 2.907,04 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,84% em Hong Kong, a 24.366,94 pontos, o japonês Nikkei teve alta de 0,55% em Tóquio, a 38.421,19 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,02% em Taiwan, a 22.470,10 pontos.

Depois de uma escalada de tarifas de ambos os lados, Washington e Pequim decidiram, no mês passado, assinar um cessar-fogo. Mas sem uma definição clara, a China manteve suas cotas de exportação para minerais críticos. A resposta de Trump foi retomar medidas protecionistas. Agora, o novo entendimento, se assinado pelos presidentes, permite que uma nova base seja estruturada para retomar o diálogo.

Em Londres, onde as negociações ocorriam, as autoridades dos dois países confirmaram que chegaram a um entendimento para criar uma base para a retomar a trégua comercial que havia sido estabelecida entre Xi e Trump. Mas não existe, por enquanto, sinais de que isso represente um tratado comercial de longo prazo.

Inflação não cede

O anúncio do novo acordo coincide com a publicação dos novos dados de inflação nos EUA. O Índice de Preços ao Consumidor subiu 2,4% em maio em relação ao ano anterior. Em abril, a taxa havia sido de 2,3%.

Aumento da inflação ficou abaixo das expectativas dos economistas. Mas segue desmentindo a promessa de campanha de Trump de que os americanos iriam ver uma queda imediata da inflação em seu governo.

Os dados ainda medem apenas o impacto inicial das tarifas de Trump, que entraram em vigor em abril. Nos meses que antecederam o anúncio, empresas americanas ampliaram seus estoques de bens importados.

(*) Com informações de Agência Estado