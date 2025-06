Abrainc: Com imposto na LCI, menos brasileiros conseguirão comprar imóvel

Com a proposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para diminuir o IOF e taxar a LCI (Letra de Crédito Imobiliário), hoje isenta de impostos, menos brasileiros irão conseguir adquirir seu imóvel próprio, analisou Luiz França, presidente da Abrainc, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

E por que a importância da isenção desse título [LCI]? Com a isenção, os bancos conseguem captar esse dinheiro um pouco mais barato, pois há um volume bastante importante de investidores que têm interesse em comprar esses títulos. E quem se beneficia com isso é o tomador final do crédito, aquela pessoa que vai comprar a casa de classe média que vai comprar a casa, porque as pessoas de maior poder aquisitivo, que compram os imóveis de alto luxo, não têm necessidade de financiamento.

Quem tem necessidade de financiamento são duas classes, a classe de baixa renda, que é muito bem atendida pelo sistema do Minha Casa e Minha Vida, e a classe do mercado médio, que é atendida pelo sistema brasileiro de poupança empréstimo.

E o que nós estimamos é que se houver essa majoração de 5% nas LCI's, deve haver um aumento de 0,5% a 0,7% ao ano na taxa final. Isso traz um impacto negativo, porque as taxas de juros já subiram muito nos últimos anos, portanto nós já tiramos muita gente de ter a capacidade de comprar o imóvel, pois a prestação deixou de caber na capacidade de pagamento dessa pessoa, e mais esse aumento vai tirar o maior número de pessoas de ter capacidade de adquirir imóvel.

Luiz França

Dentre as novas medidas tributárias propostas, os títulos de crédito (renda fixa) que antes eram isentos passarão a ter cobrança de imposto de renda. A medida atinge a LCI e a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), que passarão a ter cobrança de 5% de IR.

O economista detalhou como funciona o sistema de financiamento imobiliário no Brasil e alertou que uma redução na compra de imóveis pode ter um efeito negativo no segmento de incorporação

Quem financia o comprador do imóvel é a caderneta de poupança, o chamado sistema brasileiro de poupança empréstimo. Todo mundo deve conhecer ou lembrar de uma caderneta de poupança, que as pessoas investem seu dinheiro e tem uma remuneração na ordem de TR+ 6,17% ao ano. E os bancos captam esse dinheiro dos poupadores e são obrigados a investir 65% desse recurso em crédito imobiliário, em mercado imobiliário.

O que acontece é que o volume da demanda do mercado imobiliário é muito grande e não existe mais esse dinheiro do poupador para investir no financiamento das pessoas físicas, no financiamento das construções. Então, qual foi a saída? Os bancos emitem um título chamado LCI. LCI é um título que paga um percentual do CDI. Então, nós temos duas fontes de 'funding', ou seja, duas fontes de recurso que os bancos utilizam.

Nós não podemos esquecer que o segmento de incorporação mexe com 97 setores de economia. Portanto, se você tem uma redução na demanda por compra de imóveis, você pode ter um efeito bastante negativo no segmento de incorporação, assim como nos 97 setores que vivem em torno do nosso segmento.

Luiz França

Veja a íntegra do programa: