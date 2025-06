Rede de frango frito começou em estacionamento e hoje vale R$ 5,5 bilhões

A rede de frango frito Dave's Hot Chicken, nos Estados Unidos, teve um começo tímido em um estacionamento de bairro em East Hollywood, Los Angeles. Agora, a empresa gerenciada por três amigos de infância vale cerca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões, na cotação atual).

O que aconteceu

O negócio começou com uma ideia de Arman Oganesyan. À época, ele tinha 24 anos e trabalhava como comediante, sem qualquer experiência em restaurantes ou marketing. Ele convidou os amigos Dave Kopushyan e Tommy Rubenyan para juntar as economias e apostar em uma loja de frango em Nashville.

Kopushyan tinha passagem por restaurantes com estrelas Michelin. Mesmo assim, demorou para ser convencido a subir a bordo, como contou em um podcast em 2024. A partir daí, os três começaram a trabalhar em uma receita de frango apimentado inspirado no cardápio do popular Los Angeles Howlin' Ray's.

As experiências eram feitas na cozinha de Kopushyan. Um dos testes incluiu ursinhos de goma na receita, que acabou sendo descartada. Em outro, usaram suco de picles na salmoura — uma mistura descoberta por acaso após usarem um pote de picles vazios para colocar sobras de frango.

Com a receita pronta, o trio decidiu que era o momento de começar a venda ao público. Sem dinheiro para comprar um food truck, os empreendedores se instalaram em um estacionamento no bairro de East Hollywood, em Los Angeles, com uma fritadeira de US$ 150, uma lâmpada de aquecimento para batatas fritas e mesas que pegaram emprestado de seus pais, disse Oganesyan.

A noite de inauguração rendeu US$ 40 em faturamento. Dias depois, o restaurante chamou atenção do ex-crítico gastronômico do Eater Los Angeles, Farley Elliott, por meio do boca a boca. A partir daí, os negócios prosperaram — ao final do segundo mês, cada um recebeu um salário de US$ 10.000 (R$ 55 mil). Um ano depois, o trio abriu a primeira loja com ajuda do irmão de Rubenyan, Gary.

Em 2019, a rede já era uma franquia global. Mais de 300 lojas estão espalhadas nos EUA, Canadá, Reino Unido e Oriente Médio. Os investidores incluem o atual CEO da Dave's, Bill Phelps, o ator Samuel L. Jackson, o âncora do Good Morning America e ex-jogador da NFL Michael Strahan, o produtor de cinema John Davis e o proprietário do Red Sox, Tom Werner, segundo a CNBC.

Nos EUA, a rede arrecadou mais de US$ 600 milhões em vendas em 2024. Isso representa um aumento de 57% em relação ao ano anterior. A empresa de private equity Roark Capital comprou uma participação majoritária na Dave's Hot Chicken no início do ano e espera faturar US$ 1,2 bilhão em 2025.