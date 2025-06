Dólar recua após inflação abaixo das expectativas

O dólar apresenta queda após a inflação de maio surgir significativamente abaixo das projeções do mercado financeiro. Às 9h50, a moeda norte-americana recuava 0,27% e era negociada por R$ 5,548.

O que aconteceu

Dólar comercial recua na abertura do dia. A oscilação acompanha a trajetória de queda da moeda norte-americana ante o real observada nos últimos dias. Em junho, a divisa subiu apenas no pregão do dia 4 (+0,17%).

Ontem, a moeda dos EUA recuou 0,14%. A terceira variação negativa consecutiva levou o dólar ao menor patamar de fechamento desde 8 de outubro do ano passado. Somente em junho, a divisa já recuou 2,7%. Já no acumulado deste ano, a baixa supera os 10%.

IPCA

Inflação de maio ficou abaixo das expectativas. A variação de 0,26% do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi 0,11 ponto percentual inferior às projeções do mercado financeiro. O resultado contou com a desaceleração expressiva dos alimentos e transportes, que inibiram os saltos das contas de luz.

IOF

Compensação do IOF será levada a Lula. A expectativa de que o pacote acordado com líderes do Congresso seja apresentado ao presidente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda hoje. As medidas trazem alternativas para substituir a alta do Imposto sobre Operações Financeiras e auxiliar no cumprimento da meta de zerar o déficit fiscal neste ano.

Pacote eleva impostos e põe fim a isenções. Aparecem entre as medidas acordadas o aumento da tributação das casas de aposta e das fintechs. Além disso, ficou definida a cobrança de Imposto de Renda sobre os rendimentos das LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e das LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio), títulos de renda fixa que são isentos.

Guerra comercial

Encontro entre China e EUA seguem no radar. O segundo dia de conversas entre representantes das duas maiores economias do mundo alivia os temores de guerra comercial. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que as negociações comerciais se estenderam por todo o dia de ontem e "estão indo bem".