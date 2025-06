Como alterar dados pessoais na Carteira de Trabalho Digital?

Para corrigir dados incorretos na versão digital da Carteira de Trabalho relacionados ao nome civil, nome social, nome da mãe ou data de nascimento, o cidadão pode procurar a Receita Federal.

Como fazer correções na Carteira de Trabalho Digital

As informações pessoais são transmitidas pelo CPF e as alterações devem ser feitas pelo site do Fisco. Basta acessar a opção "Atualização de CPF", preencher o formulário, enviar os documentos solicitados e, se necessário, agendar atendimento em posto físico. Inclusão ou alteração de nome social devem ser realizados presencialmente.

Erros em registros previdenciários devem ser corridos pelo portal Meu INSS. O usuário deverá acessar o site ou aplicativo, procurar por "Agendamentos / Solicitações", escolher a opção "Atualização de Dados Cadastrais" e enviar documentos necessários. Se aprovada, a correção será feita automaticamente na Carteira de Trabalho Digital.

O cadastro deve estar atualizado para manter a consistência dos registros. O ideal é informar sobre mudanças em caso de casamento ou divóricio, alteração de endereço, nova jornada de trabalho, afastamento por saúde ou licença-maternidade/paternidade.

A Carteira de Trabalho Digital garante os mesmos direitos que o documento impresso. O aplicativo CTPS Digital está disponível para aparelhos iOS e Android. A solicitação do documento é feita pelo próprio aplicativo ou site do governo federal.

Para obter o documento digital, é necessário ter uma conta autenticada no gov.br e apresentar o número do CPF. As informações como nome civil, sexo e nacionalidade serão transmitidas automaticamente pelo CPF.

A carteira em papel ainda tem validade. Nesse caso, se aplica para anotações de vínculos anteriores à instituição do modelo digital. Para obtê-la, é necessário fazer o pedido por meio de formulário do Ministério do Trabalho e Emprego, inserindo CPF, comprovante de residência, comprovante do estado civil e foto 3x4 colorida.