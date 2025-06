Menos IOF e mais taxas para LCI, LCA e fintechs: entenda novas tributações

Do UOL, em Brasília (DF) e em São Paulo (SP)

Para poder voltar atrás na elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que incide em diversas transações, medida anunciada em maio que despertou fortes críticas, o governo federal fez um acordo com lideranças do Congresso Nacional de elevar outros tributos.

O plano foi anunciado na noite de ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após reunião com os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de representantes dos partidos. As alterações ainda precisam ser referendadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aprovadas em votação pelo Congresso, então alguns detalhes podem ser alterados.

Veja o que já se sabe sobre as mudanças.

O que vai acontecer com o IOF?

Quais são as novas taxações?