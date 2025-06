Dólar recua após pacote de medidas para compensar mudanças no IOF

O dólar apresenta leve queda nos primeiros negócios desta semana, com a apreensão do mercado financeiro sobre as alternativas para a compensação do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Às 9h17, a moeda norte-americana recuava 0,2% e era comercializada por R$ 5,559.

O que aconteceu

Dólar comercial abre a semana em leve queda. A variação negativa da moeda norte-americana ante o real mantém o desempenho observado nas últimas duas sessões, quando a divisa recuou 1,33%, de R$ 5,645 para R$ 5,570.

Moeda dos EUA recuou 2,6% na semana passada. A queda foi motivada pela desvalorização do dólar ante o real em quatro das últimas cinco sessões. As variações levaram a divisa ao menor patamar desde outubro do ano passado. Em 2025, a baixa acumulada é de 9,9%.

Mercado repercute alternativa ao aumento do IOF. A compensação foi acordada com a equipe econômica e líderes do Congresso no final de semana. Os parlamentares concordaram em aumentar a tributação das apostas esportivas, das fintechs e de títulos de crédito.

Pacote de medidas ainda será apresentado a Lula. Antes da oficialização das formas de compensação ao aumento do IOF, a equipe econômica ainda vai apresentar as propostas ao presidente da República, que dará o veredito final após retornar hoje da França.