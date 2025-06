Empresas francesas irão investir R$ 100 bilhões até 2030; veja setores

Empresas francesas irão investir cerca de R$ 100 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos, segundo a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). A sinalização foi feita confirmada pelo presidente Lula (PT), hoje durante em coletiva de imprensa com jornalistas, na França.

O que aconteceu

Investimentos incluem empresas do setor de alimentos, energia e infraestrutura. Alguns investimentos já haviam sido anunciados nos últimos meses, antes mesmo da visita de Lula à França. Entre elas, estão:

Engie Brasil Energia SA: R$ 8,5 bilhões, entre 2025 e 2027, em conjuntos eólicos e fotovoltaicos e de sistemas de transmissão (setor energético);

CMA CGM: R$ 13,5 bilhões em infraestrutura portuária (setor logístico);

Total Energies: R$ 6 bilhões de nos próximos cinco anos (setor energético);

Grupo Lactalis: R$ 291 milhões para ampliar a unidade de Uberlândia, até 2027 (setor alimentício);

Vinci Highways: R$ 12 bilhões, sendo R$ 6,4 bilhões destinados à infraestrutura e R$ 5,6 bilhões a custos operacionais (setor de infraestrutura).

Presidente Lula anunciou que empresários franceses se comprometeram a investir R$ 100 bilhões no Brasil até 2030. O presidente da ApexBrasil ressaltou que os destaques serão para o setor de energia, alimentos e infraestrutura. "Estamos levando de volta para o Brasil o compromisso dos 15 maiores investidores franceses, que já têm empresa no Brasil, de nos próximos cinco anos termos um investimento de 100 bilhões. Essa é a novidade", disse o petista.

Investimentos de capital francês no Brasil podem chegar a R$ 100 bilhões nos próximos 5 anos. De acordo com a ApexBrasil, os anúncios fazem parte de um processo de retomada das relações entre os dois países, que teve início em 2023.

Agência também destacou operações estratégicas de financiamento entre o Banco do Brasil e instituições financeiras francesas. Entre elas estão, a Agence Française de Développement, com R$ 1,6 bilhão anunciados para projetos sustentáveis, e o Natixis, projeto voltado ao setor de saneamento, agricultura de baixo carbono e tratamento de resíduos, no valor de R$ 1,1 bilhão.

ApexBrasil lembrou ainda da decisão da Air France de ampliar sua presença no Brasil. A empresa anunciou a criação de uma nova rota entre Paris e Salvador, aumentando para 30 o número de voos semanais que conectam a França a cinco capitais brasileiras.

Acordos de cooperação técnica entre instituições brasileiras e francesas foram assinados, informou a agência. Os principais deles são o Memorando entre a ApexBrasil e a Business France, que tem como objetivo a promoção de exportações e investimentos. Segundo a agência, a Fiocruz deverá firmará parcerias com a Sanofi e o Institut Pasteur para pesquisas em vacinas, e com a Fondation Mérieux para fortalecer a vigilância de doenças infecciosas.

Comércio entre Brasil e França atingiu US$ 9,1 bilhões em 2024, segundo o governo. A estimativa do governo é que mais de mil empresas francesas atuem no Brasil e sejam responsáveis pela geração de cerca de 500 mil postos de trabalho no mercado brasileiro.