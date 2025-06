Como brasileiros estão 'comprando' o Green Card: saiba o que é o visto EB-5

Um jeito seguro de conseguir o Green Card é pelo visto EB-5, que permite ao estrangeiro obter a residência permanente nos Estados Unidos, por meio de um investimento em um negócio americano que gere empregos. Com investimento mínimo de US$ 800 mil (R$ 4.477.040,00, na cotação de 5 de junho), o EB-5 permite a obtenção do Green Card nos EUA.

Um novo visto para investidores que queiram morar nos Estados Unidos anunciado por Donald Trump, o "Gold Card", o modelo proposto promete atrair investidores estrangeiros com aporte mínimo de US$ 5 milhões. Mas, enquanto não há detalhes sobre esse novo visto, o EB-5 é uma opção mais "acessível".

O que aconteceu

Green Card é o visto de residência permanente nos Estados Unidos. O "cartão verde" dá direito de o estrangeiro morar e trabalhar nos EUA. Ele tem validade de dez anos, quando deve ser renovado.

Uma das possibilidades de obter o Green Card é através do visto EB-5. O modelo foi criado em 1990 pelo governo americano e exige um investimento a partir de US$ 800 mil em áreas estabelecidas pelos Estados Unidos para estimular a economia e gerar empregos. Para isso, o investidor recebe o Green Card.

Há duas formas de investimento dentro do programa EB-5:

Investimento Direto: quem quer ter controle total sobre o negócio, pode aplicar capital em uma empresa própria ou projeto específico. Nesse modelo, o investidor deve garantir a criação de pelo menos 10 empregos em tempo integral para trabalhadores dos EUA.

Investimento Indireto em Centros Regionais: programas aprovados pelo governo dos EUA que facilitam o processo EB-5, permitindo um investimento mais passivo. O investidor não precisa administrar diretamente o negócio e a geração de empregos pode ser indireta ou induzida, tornando o processo mais flexível.

Tipos de negócios para o visto EB-5. São elegíveis ao visto lojas próprias (como mercado, restaurante, loja de conveniência, etc.), destacando que exigem planejamento mais personalizado para garantir a criação dos empregos. Já as franquias já têm um modelo de operação validado e suporte. Para especialistas, desde que o número de empregos e o valor do investimento estejam dentro das exigências, pode ser uma excelente opção.

Mais acessível que o Gold Card. Para quem deseja viver legalmente nos Estados Unidos, o EB-5 é um dos vistos mais seguros e acessíveis - considerando o valor e o risco menores do que o novo modelo proposto do Gold Card. Segundo a empresa D4U Immigration, especializada em processos migratórios, há aumento consistente na procura por vistos americanos, especialmente entre investidores do Sudeste e Nordeste do país.

Diferente do Gold Card, que será a fundo perdido, ou seja, sem garantia de recuperação do valor investido, o EB-5 permite que o investidor recupere o que investir, dependendo do projeto escolhido. O EB-5 está sendo ainda mais valorizado agora justamente por ser mais acessível e já consolidado, com critérios claros e históricos de aprovação.

Eduarda Costa, Diretora Comercial da D4U

Quem são os brasileiros que buscam o EB-5? Executivos que desejam deixar suas posições em grandes empresas, empresários em busca de um ambiente mais estável para seus negócios e famílias que sonham com segurança e qualidade de vida, conforme a agência D4U. Muitos veem a possibilidade de imigração como um plano estratégico de vida e carreira.

Como todo investimento, o EB-5 também envolve riscos — tanto financeiros quanto migratórios. Os principais desafios envolvem a escolha do projeto certo, que deve gerar pelo menos 10 empregos e seguir as normas estabelecidas pela imigração americana (U.S. Citizenship and Immigration Services, a USCIS), como a comprovação da origem legal dos fundos investidos. Caso os critérios não sejam cumpridos, há risco de negativa no pedido do Green Card.

E o que se sabe sobre o novo visto. Anunciado por Trump no início de 2025, o "Gold Card" ainda é um esboço. Não há regras claras, tampouco confirmação oficial sobre prazos, critérios ou vantagens. Especialistas acreditam que a proposta tenha apelo mais simbólico ou político do que prático — ao menos por enquanto.

Outros tipos de vistos por mérito

Além do EB-5, outros modelos como o EB-1 e EB-2 também atraem brasileiros, especialmente aqueles com carreiras consolidadas em áreas estratégicas. O EB-2, por exemplo, pode ser concedido com ou sem oferta de emprego, no caso do chamado National Interest Waiver (NIW), quando o candidato comprova que sua atuação beneficia substancialmente os EUA. Já o EB-1 é focado em profissionais com reconhecimento internacional em sua área de atuação, como professores, pesquisadores, etc.

Os Estados Unidos continuam sendo o sonho de muitos imigrantes, mesmo com o endurecimento de regras. Não deve ser diferente no futuro. Não vemos retrocesso na procura, mas os interessados agora se prepararam melhor, com maior rigor, para aplicar o visto, o que aumentam as chances de sucesso. Eduarda Costa, Diretora Comercial da D4U

Por que é preciso ter o Green Card?

Green Card é um passo antes da cidadania americana. O portador do Green Card, ou seja, um residente permanente, pode aplicar para a cidadania depois de 5 anos. Se for alguém casado com um cidadão americano, a pessoa pode aplicar em 3 anos.

Estrangeiros têm direitos garantidos com o Green Card. Além do direito de morar e trabalhar nos EUA, a residência permanente dá ao estrangeiro a possibilidade de estudar em escolas públicas no país e de ter acesso a serviços públicos e a viajar pelo país. Porém, apenas cidadãos americanos podem votar nas eleições e trabalhar em cargos públicos.