Anvisa manda recolher lote de whey protein da Piracanjuba

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento de um lote de suplemento whey protein da marca Piracanjuba. Lote que será recolhido é o de número 23224 de sabor chocolate.

O que aconteceu

Bactéria foi encontrada no produto. Segundo a Anvisa, o produto apresentou resultado insatisfatório no ensaio de contagem de Staphylococcus aureus, em laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal.

Pode ser tóxica. Quando presente em níveis acima do permitido em alimentos, a Staphylococcus aureus pode produzir toxinas que causam intoxicação alimentar, náuseas, vômitos, cólicas e diarreia.

A Anvisa orientou os consumidores a entrar em contato com a empresa. A agência afirmou que o cliente deve verificar o número do lote na embalagem do whey e procurar a Piracanjuba sobre o procedimento de recolhimento ou substituição do produto.

Em nota, a Piracanjuba disse que tem um laudo atestando a regularidade e a conformidade do produto. Segundo e empresa, o documento foi emitido por laboratórios credenciados pela própria agência sanitária. "A companhia informa que tomará as providências cabíveis para a resolução do tema."