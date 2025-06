Itaú fora do ar? Aplicativo registra instabilidade, e clientes reclamam

O Itaú registra instabilidade em seus canais digitais. Usuários relatam dificuldades para realizar transações desde a tarde desta sexta-feira (6).

O que está acontecendo

Os erros começaram por volta das 15h. De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, os erros começaram por volta de 15h e houve um pico de registro de reclamações às 16h41, quando mais de 900 notificações foram feitas.

Usuários relatam dificuldades principalmente para usar o Pix. Cerca de 67% das queixas registradas fazem menção a problemas no acesso ao Pix. Há instabilidade também nas operações no Internet Banking, apontada por 20%, e no login ao aplicativo, informada por outros 13%.

Como de costume… não contem com o Itaú no quinto dia útil pic.twitter.com/WNIxdSh6ZT -- Kami 🌊 (@kamioliveiraa7) June 6, 2025

NO DIA DO PAGAMENTO @itau ???? NÃO TINHA DIA MELHOR NÃO???😭 -- gio🐞 (@whoismendss) June 6, 2025

quando seu salário cai só 3h da tarde e a porra do itau não te deixa fazer transferência pra porra nenhuma de conta pic.twitter.com/nJeOs2EDE4 -- júlia roba cena🪷 (@juhondacivic) June 6, 2025

O Itaú diz reconhecer o problema. Ao acessar as plataformas do banco, a instituição informa que identificou intermitência nos canais digitais. "Estamos trabalhando para reestabelecer o acesso o mais rápido possível. Pedimos desculpas pelo inconveniente".