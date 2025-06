Dólar apresenta estabilidade com expectativa por alternativas ao IOF

O dólar tem variação nula, com o mercado à espera do pacote de medidas para compensar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) a ser anunciado no domingo. Às 9h46 a moeda norte-americana recuava 0,06% e era comercializada por R$ 5,583.

O que aconteceu

Dólar comercial tem estabilidade. O movimento marca a expectativa com o anúncio das medidas de ajuste fiscal e mantém a tendência de queda da moeda americana ante o real nesta semana. Para o fechamento ser superior ao de sexta-feira da semana passada, é necessário um avanço superior a R$ 0,13 neste pregão.

Ontem, a moeda dos EUA recuou 1,05%. Com a variação negativa, o dólar fechou o dia abaixo de R$ 5,60 pela primeira vez desde o dia 14 de outubro do ano passado (R$ 5,582). No acumulado da semana, a divisa caiu 2,3%, de R$ 5,718 para R$ 5,586. Em 2025, a baixa acumulada supera 9,6%.

Compensação para o IOF gera apreensão. O pacote de medidas de ajuste para o cumprimento da meta fiscal sem a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras será oficializado após acordo com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Agência de risco mantém nota de crédito do Brasil. A S&P Global confirmou o rating de crédito soberano do Brasil em BB, com perspectiva estável. Na semana passada, a Moody's alterou a perspectiva da nota de crédito de positiva para estável. As decisões das duas agências mantêm o Brasil distante de reconquistar o selo de bom pagador.

EUA no radar

Criação de emprego nos EUA atrai olhares. As movimentações do dia também são motivadas pela criação de 139 mil postos de trabalho nos Estados Unidos em maio. O desempenho supera as expectativas que apontavam para a geração de 126 mil vagas no mês, mas figura abaixo da abertura de 147 mil postos contabilizada em abril.

Dado deve afastar chance de corte dos juros. Havia a expectativa de que o payroll apontaria para uma perda de força do mercado de trabalho norte-americano. Não confirmado, o cenário poderia abrir caminho para uma queda dos juros pelo BC (Banco Central) dos EUA neste mês como alternativa para estimular a economia.

"Tarifaço de Trump" permanece no radar. A imposição das tarifas de importação sobre centenas de países ainda tira o sono do mercado financeiro. Ontem, no entanto, a revelação de uma conversa entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, acalmou o ânimo dos agentes.

Taxas aumentam as incertezas nos EUA. O presidente da seccional do Banco Central dos EUA em Kansas City, Jeffrey Schmid, afirmou hoje que a política tarifária dificulta a definição da trajetória dos juros. Ele avalia que as taxas sobre a importação tendem a elevar os preços, reduzir o desenvolvimento econômico e prejudicar o mercado de trabalho.

Redução dos juros no exterior beneficia o Brasil. Um eventual corte de juros nos EUA e em outras economias desenvolvidas aumentam a atratividade dos ativos nacionais para os estrangeiros. Apesar do risco mais elevado, a diferença entre as taxas torna os retornos oferecidos pelos títulos brasileiros ainda maiores.