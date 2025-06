Em briga com Trump, Musk é o lado mais fraco da corda, diz especialista

A briga entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk acabou pesando para o lado mais fraco, e pode fazer, a longo prazo, com que o dólar caia ainda mais, afirmou Gabriel Redivo, diretor de gestão da Aware Investments, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

A gente está falando do presidente dos Estados Unidos contra um dos maiores bilionários americanos, claro que é uma briga de cachorro grande. Porém, a gente está falando do presidente dos Estados Unidos. Então, sem dúvida, no final a corda vai sempre roer para o lado mais fraco, e o Musk que acaba sentindo isso.

Segundo Redivo, a nova proposta orçamentária de Trump pode elevar ainda mais a dívida pública americana nos próximos dez anos, em contraste com o discurso de austeridade fiscal adotado pelo republicano.

E quando a gente olha isso, o dólar só tende a se prejudicar, caso realmente isso no longo prazo se confirme, o aumento dos gastos americanos. Tudo que o Trump falou que ele iria fazer, que era reduzir gastos, a lei está vindo no sentido contrário.

Gabriel Redivo

Trump sugeriu que pode romper os contratos que o governo mantém com empresas de Musk. Os dois iniciaram um embate público, quando o dono do X chamou o novo orçamento do republicano de "abominação repugnante".

Para Redivo, a proposta apresentada nas últimas semanas terá impacto direto sobre os investidores e está atrelada ao crescimento da dívida dos EUA, hoje em torno de US$ 36 trilhões.

O projeto de lei foi lançado nos últimos 15 dias vai afetar diretamente o investidor, acho que é o ponto principal, e que está atrelado à dívida pública americana, que hoje o teto ficou um tempo congelado. Mas nesse ano começou a se tornar, de novo, a se falar do teto de gastos norte-americano, que está na casa de U$ 36 trilhões, a dívida americana está nesse nível.

Cada vez mais essa lei traz uma prévia de um aumento dos gastos, da dívida americana nos próximos dez anos, e é isso que está gerando toda essa repercussão, esse burburinho.

Para o especialista, as medidas propostas diluem os esforços de ajuste fiscal dos últimos meses.

Porque o Musk começa a atacar o Trump dizendo que tudo o que ele fez em cinco meses é economia. Com essa nova lei, a economia vai ser totalmente diluída e, nos próximos dez anos, quem falava de teto ou de uma dívida elevadíssima do governo americano, não se tem mais essa visão de economia, de reduzir esse custo, pelo contrário.

Gabriel Redivo

