Amanda Klein: Trump bate boca com Musk, mas quebra gelo com Xi Jinping

No mesmo dia em que protagonizou um grande bate boca público com o bilionário Elon Musk nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu enfim quebrar o gelo com o líder da China, Xi Jinping, afirmou Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

Se deu confusão entre Trump e Musk, deu match entre Xi Jinping e Trump, que finalmente quebraram o gelo. Após um longo período alternando ameaças, elogios, aumento de tensão, dissipação.

Depois daquela relação de amor e ódio que normalmente caracteriza as novelas, os dois líderes das maiores potências mundiais passaram a mão no telefone e conversaram.

Amanda Klein

A chamada telefônica - a primeira anunciada publicamente desde que o magnata retornou à Casa Branca - ocorreu após Pequim e Washington trocarem acusações e pôr em perigo a trégua comercial que negociaram no mês passado em Genebra.

O bate-papo se concentrou principalmente na relação comercial, mas, para Amanda Klein, ainda é difícil falar em desfecho otimista quando se trata de Trump.

Na conversa, ambos concordaram em seguir com a próxima rodada de negociações, ainda sem data e local definidos. Trump disse que o resultado foi positivo, que foi bom tanto para China quanto pros Estados Unidos.

Ao passo que Xi Jinping alertou sua contraparte americana sobre a cautela em lidar com o Taiwan, que poderia arrastar os Estados Unidos e China para uma perigosa situação de conflito.

A ligação durou uma hora e meia, deu para conversar sobre muita coisa, e se a paz ou consenso duradouro são desfechos demasiadamente otimistas, ainda não sabemos, mas pelo menos eles colocaram em pauta os principais temas para cada um dos países.

Amanda Klein

