Gripe aviária: Foco em Montenegro 'não saiu da granja', diz Fávaro

O único foco da gripe aviária em uma granja comercial - registrado em Montenegro (RS) - foi isolado e não se espalhou para outros lugares. A afirmação é do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, durante coletiva de imprensa ontem.

O que aconteceu

Foco em granja comercial de Montenegro (RS) foi isolado e não se proliferou. "Estamos com 14 dias do vazio sanitário e não tem mais mortes de animais. O que já fica muito comprovado é que o caso não saiu da granja para fora", disse o ministro.

Ele (o vírus da gripe aviária) é tão letal que não sobraria um animal vivo em quatro ou cinco dias. A gente está há 14 dias depois da desinfecção. Se não tem animal morrendo, o foco foi contido. É questão protocolar aguardar os outros 14 dias.

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária

Expectativa do governo é diminuir "significativamente" restrições para a compra da carne de frango por outros países. "A China, a União Europeia e o México são países importantes para o comércio da carne de frango, mas estamos em negociação para a redução do raio do foco (das restrições). A União Europeia já encaminhou um questionário e nós já respondemos. Com a China já demos início às tratativas", salientou o ministro.

Estado de emergência deve continuar mesmo após retomada das exportações. Segundo o ministro, vão ser ampliados os processos de investigação para dar "total transparência". "Isso faz parte e é fundamental que, ao menor indício ao menor animal, quer seja animal silvestre, de criações domésticas e comerciais, sejam investigados para que a gente possa dar a transparência. E, em caso de nova contaminação, buscar eficiência como está sendo feito" complementou o ministro.

Ministro reforçou que novo foco da gripe - no Zoológico de Brasília - atingiu animais silvestres. Fávaro destacou que, nos últimos dois anos, já ocorreram outros 168 casos em aves silvestres, sendo comum esse tipo de registro. Com o zoológico de Brasília, já chega a três o número de focos em andamento no país.

Treze investigações de casos suspeitos estão em andamento no país. Três delas ocorreram em Minas Gerais (em Novo Cruzeiro, em Itatiaiuçu e em Santo Antônio do Monte), outras três são registradas no Pará (em Castanhal, em, Rurópolis e Itaituba) e duas no Rio Grande do Sul (em Westfalia e Capela de Santana). Há outras cinco investigações em andamento nos estados da Bahia (em Itajuípe), no Amazonas (Lábrea), no Amapá (Macapá), Rio de Janeiro (Angra dos Reis) e São Paulo (Santos)

Maior parte desses casos suspeitos envolve aves domésticas. Nove casos suspeitos envolvem aves domésticos e outros quatro, aves silvestres.

48 países mantêm a suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil. Outros 16 limitam a restrição ao estado do Rio Grande do Sul e quatro adotam a restrição somente ao município de Montenegro (RS).

Embargos a todo território nacional:

África do Sul

Albânia

Argentina

Canadá

Chile

China

Coreia do Sul

Filipinas

Índia

Iraque

Macedônia do Norte

Malásia

Marrocos

México

Paquistão

Peru

República Dominicana

Sri Lanka

Timor-Leste

União Europeia (bloco formado por Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia)

Uruguai

Restrições limitadas ao Rio Grande do Sul

Angola

Arábia Saudita

Armênia

Bahrein

Bielorrússia

Bósnia e Herzegovina

Cazaquistão

Cuba

Kuwait

Montenegro

Namíbia

Quirguistão

Reino Unido

Rússia

Tajiquistão

Turquia

Ucrânia

Embargos somente à cidade de Montenegro (RS):