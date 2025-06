Dólar tem leve queda com expectativa por corte de juros na Europa e IOF

O dólar opera em leve queda diante da possibilidade de redução das taxas de juros na UE (União Europeia) e com o mercado ainda atento às possíveis reviravoltas para a compensação do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Às 9h12, a moeda norte-americana recuava 0,2% e era vendida por R$ 5,635.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta leve recuo. A variação negativa é observada desde os primeiros negócios da sessão e reverte parte da alta observada na véspera.

Ontem, o dólar subiu 0,17% em relação ao real. A variação interrompeu a sequência de duas quedas consecutivas que derrubaram a cotação da moeda norte-americana em 1,45% nas duas sessões iniciais de junho.

IOF

Incerteza sobre o ajuste fiscal ainda gera preocupação. As indefinições a respeito das medidas a serem anunciadas para compensar a perda arrecadatória sem o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) motivam ambiente de cautela.

Medidas serão anunciadas pelo governo no domingo. Até a revelação do pacote compensatório, o texto será levado ao Congresso para a validação das lideranças da Câmara e do Senado. A proposta da equipe econômica foi firmada em consenso com os presidentes das duas Casas Legislativas após ampla rejeição às novas alíquotas do IOF.

Juros

Atenções voltadas para as taxas de juros no exterior. A União Europeia define hoje o novo patamar dos juros da Zona do Euro. A expectativa unânime do mercado financeiro projeta uma redução de 0,25 ponto percentual da taxa, de 2,25% para 2% ao ano.

Expectativa de redução dos juros nos EUA aumenta. A definição do Federal Reserve, o Banco Central dos EUA, acontece somente no dia 18 de junho, mas já atrai o olhar dos analistas. Os indícios surgem em meio aos sinais de enfraquecimento da economia norte-americana, que amargou uma queda na geração de empregos.

Redução dos juros no exterior beneficia o Brasil. Os cortes de juros nas economias desenvolvidas aumentam a atratividade dos ativos nacionais para os estrangeiros. Apesar do risco mais elevado, os títulos brasileiros passam a oferecer retornos ainda maiores.