Brasil ganha uma padaria a cada seis minutos, segundo Sebrae

O Brasil registra uma média de 240 novos CNPJs relacionados a padarias por dia. Isso representa 10 estabelecimentos a cada hora e um a cada seis minutos. Neste ano, mais de 26,4 mil novos pequenos negócios do setor foram abertos nesse segmento no país, segundo o Sebrae.

O que aconteceu

Combinação de fatores favorece a expansão do setor. Um deles é a busca maior por alimentos frescos, locais e personalizados, especialmente após a pandemia, o que reaqueceu mercados de bairro e de proximidade, na opinião de Jane Blandina da Costa, analista Competitividade do Sebrae

Tradição cultural de consumo de pães também explica a abertura recorrente de padarias. Além disso, o setor é visto como uma oportunidade de negócio de baixo custo inicial relativo — e que permite inovação (seja com pães artesanais, fermentação natural, produtos sem glúten e sem lactose.

86% dos pequenos negócios de panificação são microempreendedores individuais (MEI). Em seguida, vem as microempresas (11,6%) e as empresas de pequeno porte (2,14%). Considerando o mesmo período entre janeiro e abril do ano passado, o crescimento do setor em relação a abertura de empresas foi de 17,3%.

Em 2024, a panificação movimentou R$ 153,3 bilhões no país. Isso representou um aumento de 10,9% em relação ao ano anterior, segundo o Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (Ideal). Esse tipo de estabelecimento responde pela geração de mais de 1 milhão de empregos diretos. No Brasil, 47 milhões de pessoas (22,1% da população) passam por padarias diariamente.

O levantamento foi realizado pelo Sebrae. Os dados usados são da Receita Federal com base na Classificação Nacional de Atividades Económicas (CNAE) de fabricação de produtos de panificação e de comércio varejista de produtos de padaria.