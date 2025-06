Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 7,2 bi em maio

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 7,239 bilhões em maio, segundo dados da SECEX (Secretaria de Comércio Exterior) divulgados hoje. O valor foi alcançado com exportações de US$ 30,156 bilhões e importações de US$ 22,918 bilhões.

O que aconteceu

Em maio, as exportações registraram baixa de -0,1% na comparação com o mesmo período em 2024. Isso ocorreu por conta de -0,6% em Agropecuária, que somou US$ 7,44 bilhões; queda de -6,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 7,24 bilhões e, por fim, crescimento de 3,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,32 bilhões.

As importações tiveram aumento de 4,7% em maio ante o mesmo mês do ano passado. Contribuíram para o resultado a queda de -0,6% em Agropecuária, que somou US$ 500 milhões; queda de -45,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 960 milhões e, por fim, crescimento de 9,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 21,31 bilhões.

Saldo acumulado no ano ficou positivo. Os dados da Secex mostraram ainda que o saldo comercial acumulado no ano até maio foi positivo em US$ 24,432 bilhões de dólares, valor 30,6% inferior ao verificado no mesmo período do ano passado.

(*) Com informações da Reuters e Agência Estado