Haddad com líderes soa bem ao mercado, mesmo sem anúncio, diz especialista

A entrevista coletiva dada na tarde de ontem por Fernando Haddad com líderes do governo, mesmo sem nenhum anúncio concreto sobre mudanças no IOF, repercutiu bem no mercado econômico, afirmou Luan Aral, especialista em câmbio da Genial Investimentos, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Havia um ruído político bastante importante entre o Legislativo, que é o Congresso, e entre o Executivo, o Haddad. E, diante desse atrito, houve uma recolocação do Haddad em reposicionar o IOF, o que soou bastante importante, bastante benéfico para o mercado.

Então, de fato, medidas concretas, não vimos nenhuma ainda, mas o fato de mostrar esse pequeno alinhamento, essa entrevista coletiva com todos os líderes, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente e também o ministro da Fazenda, foi um momento bastante peculiar, bastante importante, mesmo que não tenha vindo nada de concreto.

Então o mercado gostou, o dólar acabou arrefecendo um pouquinho, e nossa bolsa também foi positiva.

Luan Aral

Para o especialista, a imagem de Haddad junto aos outros líderes governamentais mostrou um certo alinhamento entre os poderes Executivo e Legislativo, algo impensado até uma semana atrás.

O encontro foi bastante importante entre Haddad, Alckmin, Alcolumbre, Hugo Motta e alguns líderes do governo também. Esse momento, na minha opinião, foi muito mais aguardado, muito mais esperado.

Esse momento foi bastante importante porque, de certo modo, mostrou um relativo alinhamento entre o Executivo e o Legislativo, que até pouco tempo atrás, até uma semana atrás, isso era praticamente impensado.

Em especial, depois das críticas do Hugo Motta, o presidente da Câmara, ao projeto do IOF, que disse que o consenso dentro do Congresso era de veto ao decreto presidencial do IOF.

Luan Aral

