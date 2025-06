Dólar opera em queda com mercado à espera de alternativas para o IOF

O dólar é negociado em queda, com o mercado no aguardo pelas medidas para compensar o aumento das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). O pacote foi fechado ontem e será levado aos líderes do Congresso antes de ser revelado. Às 9h29, a moeda norte-americana recuava 0,32% e era comercializada por R$ 5,617.

O que aconteceu

Dólar comercial opera em baixa. A variação negativa da moeda norte-americana ante o real mantém a trajetória das últimas duas sessões. Com a baixa, a divisa passa a flertar com a barreira dos R$ 5,60.

Ontem, a divisa recuou 0,7%. A queda representa a segunda variação negativa consecutiva do dólar ante o real, movimento que não era visto desde o dia 19 de maio. Desde então, as oscilações da moeda norte-americana foram intercaladas entre altas e baixas em todos os pregões.

Compensação do IOF

Alternativa para elevação do imposto segue no radar. O anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que foi fechado um acordo sobre a forma de substituir as perdas sem o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) aliviou as tensões do mercado financeiro.

Decisão mostra unidade entre Executivo e Legislativo. A presença dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou o empenho dos Poderes da República para o cumprimento da meta de zerar o déficit público neste ano. Inicialmente, partiu do Congresso a rejeição das novas alíquotas do IOF.

Medidas serão formalizadas apenas no domingo (8). A divulgação do pacote de medidas foi adiada a pedido de Motta e Alcolumbre, que desejam ouvir os líderes do Congresso sobre as propostas. O adiamento, no entanto, aumenta os temores e as especulações sobre as alternativas compensatórias ao IOF.

"Tarifaço de Trump"

EUA dobram tarifas de importação sobre aço e alumínio. Passou a valer hoje o decreto assinado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para elevar de 25% para 50% as tarifas de importação sobre os produtos das indústrias siderúrgicas. Havia a expectativa de um novo adiamento do decreto.

Tensão entre as maiores economias do mundo é ampliada. Os temores de guerra comercial voltam a assombrar o mercado financeiro diante da dificuldade de um acordo ser firmado entre a China e os Estados Unidos. Ontem, Trump declarou "ser extremamente difícil" fechar um acordo com o presidente chinês, Xi Jinping.