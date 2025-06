Débito automático era só para grandes empresas; novo Pix muda jogo, diz BC

O Pix Automático, nova funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), deve democratizar um serviço que até hoje esteve restrito, na prática, às grandes empresas: a cobrança por débito automático.

O que muda com o Pix automático

A partir do dia 16, consumidores poderão autorizar e agendar pagamentos recorrentes. É o caso de contas de luz, água, telefone, mensalidades escolares, academias e serviços de streaming, diretamente em seus aplicativos bancários.

Mudança é importante para pequenas empresas. Para o diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC, Renato Gomes, a novidade deve gerar impacto significativo não só para os consumidores, mas também para as empresas, especialmente as de menor porte. A afirmação foi feita durante o evento "Conexão Pix" realizado hoje, em São Paulo.

Hoje em dia, se uma empresa quer realizar um débito automático, ela precisa fazer um acordo bilateral com o banco, tendo que abrir uma conta naquele banco. Esses acordos são custosos, existem fricções. No final das contas, só as grandes empresas realizam esses acordos com os bancos grandes

Renato Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, durante o evento "Conexão Pix"

Com o Pix Automático, esse cenário deve mudar. "Então, o Pix Automático vai permitir que empresas menores tenham acesso a esse serviço, podendo atingir clientes, essencialmente, todas as instituições financeiras e de pagamento, como também vai permitir que instituições financeiras e de pagamento de todos os tamanhos possam oferecer esse serviço às PJs [Pessoas Jurídicas]", explicou o diretor.

A adesão das empresas, no entanto, deve ocorrer de forma gradual. A modalidade passa a operar em bancos e instituições financeiras a partir do dia 16, mas algumas empresas ainda estudam a implementação do novo sistema. Segundo Gomes, para que a funcionalidade esteja disponível, será necessário o envolvimento coordenado de diversos agentes: consumidores, empresas, instituições financeiras que participam do Pix, iniciadores de pagamento e desenvolvedores de soluções de integração.

Segurança e revolução dos pagamentos

Pix Automático também promete mais praticidade e controle para os consumidores. O cliente precisará autorizar o serviço apenas uma vez, e poderá cancelar a qualquer momento pelo app do banco. Também será possível estabelecer um limite máximo por transação. Caso não concorde com o valor da cobrança, poderá cancelar o agendamento até as 23h59 do dia anterior.

O Pix Automático vai adicionar então uma nova camada de conveniência ao seu de pagamentos, permitindo que cidadãos e empresas agendem transferências recorrentes com agilidade, segurança e transparência. A proposta é simplificar a gestão das finanças do dia a dia, como contas de luz, condomínio, academia ou serviço por assinatura, que poderão ser liquidadas de forma automática, eliminando a repetição de tarefas rotineiras, a fricção dos processos tradicionais e ansiedade com prazos.

Então é importante destacar que ao desenvolver o Pix Automático, o Banco Central preservou integralmente seu compromisso com a segurança, transparência e a proteção do cidadão. As autorizações para pagamentos recorrentes serão sempre claras, seguras e plenamente revogáveis a qualquer momento pelo usuário.

Rodrigo Alves Teixeira. Diretor de Administração do BC

Bem estar e possibilidade de fazer negócios, diz Galípolo

Dados da instituição financeira mostram que hoje o Pix já supera meios de pagamento como cartões de crédito e débito. Implementado em 2020, a modalidade tem hoje mais de 175 milhões de usuários cadastrados. Em 2024, 63% dos brasileiros usaram o Pix ao menos uma vez por mês e foi movimentado mais de R$ 26 trilhões em 2024.

O Pix é o dinheiro que anda na velocidade do nosso tempo. É o dinheiro que tem a velocidade das pessoas de hoje em dia, dos negócios e da informação

Gabriel Galípolo, presidente do BC, durante o evento nesta quarta-feira (4)

Pix automático também permitirá que essas empresas tenham mais segurança de que vão receber seus pagamentos em dia, disse Galípolo. Além disso, para os consumidores, também será melhor, pois terão mais controle e visibilidade sobre seus pagamentos, defendeu. "60 milhões de pessoas que hoje não têm um cartão de crédito vão poder ter acesso a uma série de serviços ou a uma série de facilidades. E quem tem um cartão de crédito também terá uma série de conveniências. Todos nós aqui acho que já sofremos muitas vezes algum tipo de clonagem, de fraude, tem que trocar todas as suas assinaturas, ou quando o seu cartão está vencendo, você tem que trocar todas as assinaturas", afirmou.