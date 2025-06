Como assinar documentos digitalmente usando a conta Gov.br?

A assinatura eletrônica permite que cidadãos assinem documentos em meio digital a partir da conta Gov.br. O documento com a assinatura digital tem a mesma validade de um documento com assinatura física.

Como fazer assinatura digital

Para utilizar o serviço, é preciso ter uma conta gov.br nível prata ou ouro. O cidadão pode acessar este link para verificar se a conta está validada para utilizar a assinatura eletrônica. Acesse o Portal de Assinatura Eletrônica ou baixe o aplicativo gov.br em Android e iOS. Caso não tenha uma conta gov.br, basta acessar o portal e criar uma conta "prata" ou "ouro".

Faça o login na conta usando CPF e senha. Caso o código de verificação em duas etapas estiver habilitado, será necessário digitar o código recebido. Após o login, haverá o direcionamento para a tela de "Assinatura de documento".

Adicione o arquivo que será assinado. Clique em "Escolher arquivo" e selecione um arquivo do computador, celular ou tablet. Os arquivos devem ter extensão .DOC ou .DOCX ou .ODT ou .JPG ou .PNG ou .PDF, com até 100MB.

Escolha o local da sua assinatura no documento. Clique no documento para definir onde a assinatura vai ser posicionada. Em seguida, clique em "Assinar digitalmente" para validar a assinatura.

Assine o documento. Para receber o código de autorização no aplicativo gov.br, é preciso acessar as configurações do celular e permitir o recebimento das notificações do aplicativo gov.br. Você verá uma mensagem de sucesso e será redirecionado para a página de onde deverá baixar o documento assinado.

Baixe o documento assinado. Clique no ícone de download para baixar o arquivo assinado e escolha o local para salvar o arquivo. Atenção: Não utilize a função de imprimir o arquivo para salvar, pois o arquivo salvo dessa forma não incluirá a assinatura e o documento impresso não possui validade.

Consulte a assinatura do documento. A verificação pode ser feita pelo site validar.iti.gov.br ou no app VALIDAR, que pode ser baixado gratuitamente em Android e iOS. Também é possível verificar a assinatura no portal de assinatura: basta adicionar o arquivo e as assinaturas serão listadas próximas ao documento, no campo "Assinado digitalmente por".