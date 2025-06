Lula diz que vai fazer do INSS um 'exemplo de averiguação de denúncia'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que as investigações sobre fraude ao INSS serão "exemplo de como deve agir o governo na averiguação de denúncias neste país". As declarações foram dadas durante coletiva de imprensa.

O que aconteceu

Lula garantiu a punição dos envolvidos e reforçou que "não terá brincadeira" por parte do governo. "A nossa preocupação, além de permitir que as instituições que têm que fiscalizar, fiscalizem, é permitir que o governo comece a tratar de ver o pagamento mais rápido possível das pessoas que foram levadas", disse Lula.

Presidente reforçou que aposentados do INSS serão ressarcidos após fraude. "Antigamente as pessoas roubavam o banco, antigamente as pessoas roubavam a gente rica, mas agora está pobre roubando pobre", disse o presidente. Lula observou que envolvidos vão ser punidos, porém, recomendou cautela nas investigações. "Não queremos punir nenhuma entidade de forma precipitada, por isso a cautela que eu disse à CGU, à Polícia Federal, muita cautela para a gente não levar uma pessoa a ser crucificada e depois a gente não pede desculpa. Não tem importância que demore uma semana a mais, um mês a mais", observou o presidente.

O que nós estamos pedindo é dar uma chance às entidades para que elas apresentem prova da veracidade da assinatura das pessoas. (...) Se alguma apresentar, será levada muito a sério, será investigada corretamente. E, se ela não cometeu nenhum erro, ela não tem que pagar o preço, mas as outras terão que pagar o preço, com perda de patrimônio. Lula, em coletiva de imprensa

Novo IOF

Lula disse que está "discutindo novas possibilidades" por conta do aumento das alíquotas do IOF. Na noite de 22 de maio, o governo recuou de parte das medidas.

Presidente nega que Haddad errou ao apresentar proposta de elevação das alíquotas e ter voltado atrás de parte das medidas no dia seguinte. "Era uma sexta-feira e eles (o Ministério da Fazenda) queriam anunciar isso rápido para dar tranquilidade à sociedade brasileira. Eu não acho que tenha sido um erro, não. Eu acho que foi um momento político, sabe? Em nenhum momento o companheiro Haddad teve qualquer problema", disse Lula.

O aumento das alíquotas de IOF foi pensado para ajudar a fechar as contas do governo no ano. A expectativa é arrecadar R$ 18,5 bilhões ainda neste ano com as mudanças e R$ 38 bilhões em 2026, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.