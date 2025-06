Jordânia e Kuwait reduzem restrições à importação de frango do Brasil

A Jordânia e o Kuwait reduziram as restrições aplicadas à carne de frango do Brasil devido à ocorrência de focos de gripe aviária. Os países antes restringiam a importação do frango de todo o território brasileiro e passaram a restringir a importação apenas de frango do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Restrições da Jordânia agora se limitam à carne de aves vindas do Rio Grande do Sul. A flexibilização ocorreu após reuniões com o Ministério da Agricultura e Pecuária realizadas durante uma missão oficial da pasta ao Norte da África e ao Oriente Médio. As autoridades brasileiras apresentaram as medidas adotadas pelo Brasil para controlar o foco de gripe aviária às autoridades locais. Antes a restrição era para todo o território nacional.

Jordânia vai estudar se limita a restrição a um raio de 10 km ao redor do foco da doença. A limitação foi proposta pelo secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Marcel Moreira, que sugeriu ainda a atualização do Certificado Sanitário Internacional (CSI) entre os dois países com esse novo parâmetro.

Autoridades do Kuwait também reduziram a restrição ao frango brasileiro. Agora a limitação envolve apenas a carne de aves vindas do Rio Grande do Sul. O Kuwait havia restringido a importação de carne de frango brasileira no dia 28 de maio. A restrição envolvia todo o território brasileiro.

As ações rápidas de controle, somadas ao diálogo fluido com nossos parceiros, estão permitindo reverter restrições impostas às exportações brasileiras de carne de frango, com base em critérios científicos e confiança mútua.

Marcel Moreira, secretário adjunto do Mapa

Missão na região

Missão passou por Argélia, Tunísia, Jordânia e Kuwait entre os dias 26 de maio e 1º de junho. O objetivo foi reforçar a cooperação bilateral e ampliar as exportações agropecuárias brasileiras. Além de Moreira, a missão contou com a presença da diretora de Promoção Comercial, Ângela Peres.

Na Tunísia foi discutida a ampliação das licenças de importação de carne bovina e de frango do Brasil. As autoridades também falaram sobre a possibilidade de autorização para a exportação de carne resfriada e avançaram nas negociações para autorizar a exportação de material genético brasileiro ao mercado tunisiano.

Na Argélia, a delegação iniciou tratativas para assinatura de um memorando sobre cooperação técnica. O memorando também deve tratar de intercâmbio de tecnologia, capacitação e da promoção de produtos argelinos no Brasil, como o azeite. As autoridades brasileiras participaram ainda da Feira Internacional SIPSA-FILAHA 2025, um dos maiores eventos agropecuários da região.

Restrições ao frango

68 países possuem alguma restrição à compra da carne de frango brasileiro. Desses, 48 suspenderam a importação para todo o Brasil. Outros 18 limitaram a restrição ao Rio Grande do Sul e dois ao município de Montenegro (RS).

Há oito investigações de suspeita de gripe aviária em andamento no país. O dado é da atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura e Pecuária. As investigações ainda não têm resultado conclusivo.

Apenas uma das investigações envolve uma planta comercial, que fica em Anta Gorda (RS). As demais são três investigações envolvendo aves silvestres - em Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e Santo Antônio do Monte (MG) - e quatro em aves domésticas - em Quixeramobim (CE), Itajuípe (BA), Novo Cruzeiro (MG) e Divinópolis (MG).

Dois focos estão em andamento. Um deles ocorreu no Zoológico de Sapucaia do Sul, e o outro em Mateus Leme, em Minas Gerais. Os dois são relacionados a cisnes-negros.

Restrições a todo território nacional

China

União Europeia (27 países)

México

Iraque

Coreia do Sul

Chile

Filipinas

África do Sul

Peru

Canadá

República Dominicana

Uruguai

Malásia

Argentina

Timor-Leste

Marrocos

Bolívia

Sri Lanka

Paquistão

Albânia

Índia

Macedônia do Norte

Suspensão ao estado do Rio Grande do Sul

Arábia Saudita

Turquia

Reino Unido

Bahrein

Cuba

Montenegro

Cazaquistão

Bósnia e Herzegovina

Tajiquistão

Ucrânia

Rússia

Bielorrússia

Armênia

Quirguistão

Angola

Namíbia

Jordânia

Kuwait

Suspensão limitada ao município de Montenegro (RS)