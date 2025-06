Deputado: Medidas duras precisam ser tomadas para reequilibrar o Orçamento

Para conseguir reequilibrar o Orçamento nacional após o aumento do IOF, algumas medidas duras, porém necessárias, precisam ser tomadas pelo governo, afirmou Pedro Paulo, deputado federal do PSD-RJ, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Eu gosto muito de trazer para a realidade da economia familiar. Você pensa na sua casa, se você está gastando mais do que recebe, você tem que fazer ajustes, e ajustes são duros. Ninguém gosta de reduzir a comida na geladeira, ou deixar de sair para comer fora com a sua família, ou de viajar, mas medidas duras precisam ser tomadas para reequilibrar o orçamento.

Isso tem que ser uma pauta suprapartidária, não presa à ideologia. É sobre disponibilidade do orçamento, nós estamos caminhando por um 'default' que a gente chama, um 'shutdown'.

O que a gente tem visto é a ausência de medidas duras. Aquelas medidas que vão fazer a diferença e que vão corrigir os desequilíbrios do Orçamento.

O deputado explicou quais seriam essas medidas que chegariam como soluções ao aumento do IOF, como, por exemplo, as desvinculações do Orçamento.

O presidente Hugo Motta pediu até que eu apresentasse as chamadas desvinculações do Orçamento, que estão implodindo o orçamento por dentro. As desvinculações do salário mínimo aos benefícios previdenciários, as desvinculações da despesa de saúde e educação, o crescimento da receita.

Não quer dizer que essas despesas estariam sem vinculações, elas podem estar vinculadas, por exemplo, à regra geral do Arcabouço Fiscal, o que permitiria crescimento acima da inflação, mas um crescimento baseado na disponibilidade orçamentária e não um crescimento aleatório.

Então, é importante a gente separar essas discussões para não gerar confusão e falsas expectativas. O objetivo da Reforma Administrativa é entregar mais a população. Os cidadãos pagam muito imposto, um imposto quase que de países nórdicos e tem um serviço de terceiro mundo. A gente precisa é melhorar a eficiência do Estado, radicalizar indicadores de desempenho.

