Serasa Score: veja como consultar a pontuação de sua avaliação de crédito

O Serasa Score é uma pontuação que vai de 0 a 1000 usada por bancos, lojas e financeiras para avaliações de crédito. Os números indicam a probabilidade do consumidor pagar suas contas em dia nos seis meses seguintes. Assim, clientes com pontuações mais baixas tendem a ter seus pedidos negados.

Como consultar o Serasa Score

Informações estão disponíveis na internet e podem ser acessadas pelo celular ou computador. O aplicativo pode ser baixado para Android e iOS na App Store ou Play Store. É necessário criar um cadastro com informações básicas: CPF, nome, e-mail e uma senha segura. O score será informado já na tela inicial.

Credenciais do aplicativo podem ser usadas no site da Serasa. Nesse caso, o cliente deverá selecionar a opção "Consultar Serasa Score" para que as informações sejam disponibilizadas. O cliente também poderá acompanhar o histórico de alterações. Todo o processo é gratuito.

Score segue uma divisão de pontos. Clientes com status considerado "excelente" têm pontuação entre 701 - 1000; já o status "bom" vai de 501 - 700; consumidores com score "regular" pontuam entre 301 - 500; "baixo" vai de 0 - 300.

Manter a pontuação alta indica vida financeira saudável. Isso pode ajudar o consumidor a obter crédito com melhores condições, como juros menores. Quem paga boletos, faturas e parcelas dentro do prazo é valorizado pelo sistema. Qualquer atraso pode afetar a pontuação.

Serasa oferece descontos para quitar as dívidas. As negociações são feitas no próprio site e podem alterar o score de crédito em poucos minutos. O recomendado é manter o cadastro atualizado para facilitar o acesso às informações do consumidor pela empresa.