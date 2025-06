PIB forte com déficit público desafia BC a reduzir juros, diz economista

O PIB forte com déficit público desafia o Banco Central a conseguir reduzir a taxa de juros no país, analisou Marcela Rocha, economista da Principal Asset Management, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Se o PIB cresce muito, isso é favorável para toda a economia. (...) Mas quando nós temos uma economia com déficit público, um orçamento rígido, uma dificuldade de o governo arrumar as contas públicas, esse PIB forte mostra desafios para a inflação e, principalmente, para o Banco Central conseguir reduzir a taxa de juros.

E aí vem a questão das contas públicas. Quando nós olhamos o orçamento brasileiro, nós sabemos que estamos com uma situação de déficit das contas públicas, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada.

Marcela Rocha

O IBGE divulgou na última sexta que o PIB brasileiro cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o quarto trimestre de 2024, e 2,9% frente aos três primeiros meses do ano passado.

Para a economista, no entanto, o crescimento da dívida e o déficit nas contas públicas minam a confiança dos investidores, que não veem clareza sobre como o Brasil vai equilibrar o orçamento e conter a dívida. Ela destaca que, sem aumento do investimento estrutural, o país segue preso a ciclos de crescimento de curto prazo, sem sustentabilidade e com risco de pressão inflacionária.

No momento em que a dívida cresce e há déficit públicos, a gente não tem elevação do investimento estrutural no Brasil. Falta confiança dos investidores, tanto locais como estrangeiros. Como esse país vai ajustar suas contas públicas, como ele vai reduzir despesas, como ele vai conseguir fechar esse Orçamento negativo e estabilizar essa dívida.

Sem o investimento subir, toda vez que o consumo das famílias, toda vez que o mercado de trabalho está robusto, é uma boa notícia, mas é muito curto prazo. É aquilo que nós chamamos no Brasil do voo da galinha, a gente não consegue crescer de maneira sustentável e crescer sem gerar a inflação.

Marcela Rocha

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: