'Nunca vou abrir mão das metas que a Fazenda estabeleceu', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que esteve reunido com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) para discutir a correção de distorções do Orçamento e o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Ele garante que foi fechado um acordo e diz estar comprometido com as metas fiscais.

O que aconteceu

Haddad garante estar comprometido com as metas. Em entrevista na frente do Ministério da Fazenda, ele disse que fará o que tiver que ser feito para atender às promessas assinadas com o aval do Legislativo. "O que tiver que fazer, eu vou fazer. Só que prefiro soluções estruturais", disse Haddad.

Reunião com Motta e Alcolumbre terminou em acordo. Segundo o ministro da Fazenda, o encontro com os presidentes da Câmara e do Senado definiu alternativas para reformas estruturais. "Os dois presidentes e o presidente Lula concutiram que vale a pena se debruçar sobre essas questões e tomar uma decisão."

Encontro também foi originado pelo aumento do IOF. A definição de elevar o Imposto sobre Operações Financeiras desagradou o Congresso, que ameaça derrubar a medida do governo. Haddad afirma que ficou acordada a correção de distorções do sistema financeiro para abrir espaço para uma "calibragem do IOF". "Isso tudo gera muita especulação", disse sem revelar as alternativas.

Diante do que eu vi, acredito que nesta semana a gente pode resolver e melhorar a regulação do IOF, combinado com as questões estruturais.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad elogiou a participação de Motta e Alcolumbre na discussão. O ministro da Fazenda definiu que os presidentes das Casas Legislativas como "parceiros essenciais do país" na última semana. "A decisão política, a última palavra, cabe ao Congresso", afirmou ao reforçar a oportunidade de fazer as reformas para manter o crescimento econômico.

Alterações defendidas buscam medidas de curto e longo prazo. Para Haddad, a combinação é essencial para "ditar as regras do jogo" a investidores, trabalhadores e cidadãos com previsibilidade e discussão sobre a justiça das medidas tomadas.

Ministro defendeu reformas econômicas mais amplas. Ele recordou a reforma tributária e a correção de benefícios fiscais como temas que precisam voltar ao radar do governo. "Nós vamos somar, neste ano, R$ 800 bilhões de gastos tributários, com isenções e benefícios. Tudo de forma muito transparente", disse Haddad.

Ele afirmou que cabe à Fazenda tomar as iniciativas. "Se nós dedicarmos a acomodação falar mais alto, nós não vamos avançar", disse ao mencionar que falta "iniciativa" e "pulso" para devolver o debate à mesa. "Ao invés de conseguir o grau de investimento, vamos ficar patinando", lamentou.

Para Haddad, decisão da Moody's é compreensível. "As agências reagem à capacidade de iniciativa do país. Se elas percebem que o país deu uma parada e não está enfrentando seus temas, ela também para", disse ao mencionar a perspectiva negativa que afastou o Brasil do grau de investimento.