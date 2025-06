Mesmo com juros altos, 'resiliência' da economia 'surpreende', diz Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, criticou na noite de hoje o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) pelo governo federal, evitou fazer previsões econômicas, mas demonstrou surpresa ao falar sobre da "resiliência" da economia brasileira, que "surpreende".

Galípolo falou de sua surpresa ao tratar dos indicadores analisados pelo BC para subir a taxa de juros. Ele falava da necessidade de olhar o saldo comercial e a atividade da economia e do mercado de trabalho. "E aí acho que é importante ressaltar: a gente segue numa economia que vem surpreendendo, ou vem apresentando uma resiliência surpreendente para o nível de taxa de juros que a gente tem", disse ele em debate sobre a "Conjuntura Econômica Brasileira", promovido pelo Centro de Debate de Políticas Públicas.

O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro cresceu 1,4%. O resultado do primeiro trimestre do ano é em relação ao quarto trimestre do ano passado.

A maior surpresa é quanto ao nível de emprego. O próprio presidente do BC chamou a atenção para o fato de o desemprego ter fechado em 6,6% no trimestre terminado em abril. "É a pergunta central pra todos que estão aqui nessa sala: (...) conseguir explicar como é possível você ter uma economia que tem uma taxa de juros real que se aproxima de 10% e estar em pleno emprego", disse.

Como é possível você estar numa taxa de juros, ou tá convivendo quatro anos com taxa de juros de dois dígitos, e ainda assim estar rodando com uma economia em pleno emprego.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Crítica ao IOF

Galípolo voltou a criticar o aumento do IOF pelo governo federal. Ele disse que seus efeitos sobre o câmbio podem gerar o receito de que o governo quer fazer "controle de capitais, o que não é desejável". O presidente do BC também lembrou que o imposto é regulatório, e não deveria ser usado para aumentar a arrecadação.

Mas Galípolo também pediu paciência. "Está em discussão ainda o modelo final do IOF, que pode ser recalibrado e alterado", lembrou. "A gente tem de aguardar o desenho final para entender de que maneira deve ser incorporado em nossas projeções."

Tarifaço e previsões

O Brasil estaria em uma situação "mais vantajosa" que outros países na guerra tarifária de Donald Trump, presidente dos EUA. Galípolo lembrou que, ao contrário do México, o Brasil não está muito interligado à cadeia produtiva norte-americana e tem parceiros comerciais alternativos, além de a economia brasileira ser "muito mais dirigida pela demanda doméstica do que por uma demanda de exportação", afirmou.

Galípolo também evitou fazer previsões sobre o futuro da economia. "Hoje a recomendação é para a gente tentar não se amarrar e se comprometer com algum tipo de guidance [orientação]", afirmou.