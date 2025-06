Dólar inicia o mês em queda e volta a ser negociado abaixo de R$ 5,70

Do UOL, em São Paulo (SP)

O dólar começou o mês de junho em queda. Às 9h09, a moeda norte-americana recuava 0,44% e era negociada por R$ 5,694.

O que aconteceu

Dólar comercial opera em queda. A variação negativa da moeda norte-americana ante o real é observada desde as primeiras negociações deste primeiro pregão do mês de junho.

Moeda dos EUA subiu 0,72% em maio. A variação fez o dólar fechar o mês cotado a R$ 5,701, valor R$ 0,04 acima das últimas negociações do mês de abril. No acumulado deste ano, a divisa acumula queda de 7,5%, o equivalente a R$ 0,46.

Moody's afasta o Brasil do grau de investimento. Em decisão anunciada após o fechamento do mercado na sexta-feira, a agência de classificação de risco alterou de "positiva" para "estável" a perspectiva para a nota de crédito do Brasil.