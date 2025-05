Brasil terá desafio diplomático pela exportação aviária, diz especialista

Com a proibição da China de toda a importação de carne de frango e derivados do Brasil devido aos casos de gripe aviária, o país terá um grande desafio diplomático para resolver seu problema de exportação, disse Murilo Medeiros, cientista político da UnB, ao UOL News de hoje.

Esse é mais um desafio, mais um gargalo na área econômica e um desafio para a diplomacia brasileira, a questão da gripe aviária. A decisão hoje do governo chinês impõe ainda mais restrições na exportação da carne de frango para o país, capaz de impactar o mercado em cerca de U$ 1 bilhão, visto que a China hoje é o maior comprador da carne de frango do Brasil.

E é uma situação curiosa porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve numa comitiva recente a China, com várias reuniões com o presidente Xi Jinping, e o governo esperava algo mais brando do governo chinês, algo que pudesse ser restrito apenas a determinadas regiões onde já foram confirmados os casos de gripe aviária.

Murilo Medeiros

O governo brasileiro esperava que fosse realizado um embargo total desde que veio à tona o primeiro caso identificado de gripe aviária em uma granja comercial do Rio Grande do Sul, mas pediu à China que fosse restrito apenas ao município onde foi identificado o caso.

Atualmente, o governo brasileiro tem 13 investigações abertas para identificar casos de gripe aviária no país, sendo apenas uma delas envolvendo uma granja comercial.



Murilo Medeiros alertou que a decisão da China redobra, portanto, a ação diplomática do Brasil em busca de evitar perdas econômicas ainda maiores.

Mas, mesmo assim, veio essa decisão de hoje que vai redobrar a ação diplomática brasileira para evitar perdas econômicas ainda maiores. Visto que o Brasil hoje é um grande exportador de carne de frango.

Isso vai redobrar os esforços da diplomacia brasileira para, não só aumentar o rigor técnico aqui no Brasil para solucionar os casos, mas retomar as parcerias comerciais com os países que já declararam embargo ao nosso produto.

Murilo Medeiros

Veja a íntegra do programa: