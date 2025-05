Não vou receber restituição e devo pagar imposto para a Receita, como faço?

Quem entregou a declaração do Imposto de Renda sabe se terá valor a pagar ou a restituir. Os contribuintes que pagaram menos imposto do que deveriam, tem de pagar a diferença para a Receita. O prazo para o pagamento da primeira cota ou cota única se encerra hoje.

Hoje também é o último dia para fazer a declaração do Imposto de Renda.

O que aconteceu

Os contribuintes que tiverem de pagar precisam indicar na ficha "Cálculo do Imposto" da Declaração de Ajuste Anual em quantas quotas pretendem fazer isso. "Lembrando que o IR de valor igual ou superior a R$ 100 poderá ser pago em até oito quotas, desde que cada uma não seja inferior a R$ 50", afirma Valdir Amorim, especialista da área de Imposto de Renda da IOB

O pagamento da primeira quota ou quota única até o vencimento (30/05/2025) não passa por qualquer acréscimo. Após essa data, elas serão acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic, para títulos federais, acumuladas mensalmente, calculadas a partir de 02/06/2025 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.