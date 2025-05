Já com mínima histórica, taxa de desemprego terá nova queda, diz economista

A taxa de desemprego no Brasil, que já atingiu sua mínima histórica, vai ter nova queda, que pode até mesmo baixar de 6%, falou Bruno Imaizumi, economista da LCA 4inteligence, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Realmente, são números muito positivos no mercado de trabalho divulgados nesses últimos dois dias. O Brasil ainda vai ver, por questões sazonais, novas quedas da taxa de desemprego ao longo do ano.

A gente tem uma perspectiva dessa taxa de desemprego chegar próxima a 6% novamente, e se surpreender ela pode chegar até abaixo disso. Seria a primeira vez na história que isso aconteceria.

Bruno Imaizumi

O economista explicou os motivos da queda na taxa de desemprego, apesar das altas taxas de juros na economia brasileira, comparando este ano de 2025 com o de 2023.

Quando a gente olha para o mercado de trabalho, o ano de 2025 é um ano muitíssimo parecido com o ano de 2023, onde o agro prevalece, ele não é um gerador forte de vagas formais, mas tem um efeito de transbordamento em outros setores como transporte de carga, armazenagem, indústria de processamento de matérias-primas, e tem o segundo fator que são esses juros elevados.

Esses juros elevados têm um potencial de inibir setores mais sensíveis ao crédito, como indústria, construção, comércio e serviços também, obviamente, mas a gente tem aí a questão fiscal.

Bruno Imaizumi

Imaizumi concluiu sua análise explicando como a economia nacional segue funcionando tão bem e o mercado de trabalho está tão forte, apesar da política monetária restritiva do governo.

Por um lado, a gente tem uma política monetária restritiva, a política fiscal, que o governo vem gastando muito, ele vem sendo expansionista, então a gente tem um descasamento entre essas duas políticas, que acaba dificultando a missão de entender como a economia está funcionando tão bem, o mercado de trabalho está tão forte, é porque a gente tem visto muitos gastos de governo nesses últimos meses e tem estimulado a economia de maneira artificial.

Bruno Imaizumi

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: