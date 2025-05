Fraude INSS: 4.000 pessoas procuraram as agências dos Correios nesta manhã

Começaram hoje os atendimentos a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) nas agências dos Correios para consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos em seus benefícios feitos de maneira irregular.

Segundo informações dos Correios, até o momento, 4 mil pessoas passaram pelas agências em todo o país, sendo 2 mil somente na primeira hora de abertura.

O que aconteceu

Aposentados e pensionistas podem ir até as agências dos Correios. Beneficiários que tiveram desconto não reconhecido podem e solicitar o ressarcimento.

Movimento baixo nas agências. Na agência do Setor Comercial Sul, na Asa Sul, em Brasília, o atendimento estava normal nas primeiras horas da manhã, somente clientes usuais estavam na agência.

Fluxo de pessoas deve aumentar nas próximas semanas. A expectativa de um funcionário ouvido pelo UOL, que não quis se identificar, é que o movimento aumente na próxima semana. Segundo ele, como o anúncio do atendimento é "novo", os beneficiários vão comparecer quando "aparecer no jornal".

Treinamento para o orientar os beneficiários. Segundo os Correios, os funcionários receberam treinamento específico para atender os beneficiários que tiveram descontos indevidos pela fraude que

Atendimento em todo o país. Serão 5.033 agências dos Correios que darão atendimento aos aposentados e pensionistas do INSS, além do aplicativo ou site Meu INSS e a Central de Atendimento 135, que recebe gratuitamente ligações de celulares e telefones fixos.

Os beneficiários também podem usar o aplicativo. Podem acessar por aplicativo, com todos os detalhes, as informações sobre os descontos realizados em seus contracheques por associações. Caso identifiquem cobranças indevidas, é possível notificar o órgão responsável. Aqui o guia para acessar as informações.

Passo a passo para encontrar um Correio perto de casa

Busca na internet. Acesse https://www.correios.com.br/. No alto do site clique em "Atendimento", abrirá outra tela. Acesse "Atendimento presencial telefônicas", em seguida clique no ícone "Encontre sua agência". Na página aparece a busca por estado, município e bairro.

Atendimento itinerante e mutirões. Segundo os Correios, para as regiões que ainda não são atendidas por agências habilitadas estão sendo planejadas ações itinerantes e mutirões de atendimento.