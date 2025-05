Estado de São Paulo registra 1º caso suspeito de gripe aviária em 2025

O estado de São Paulo registrou o primeiro caso suspeito de gripe aviária neste ano. A doença foi identificada entre garças em Guarulhos.

O que aconteceu

Caso suspeito é investigado em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A espécie afetada é a garça-branca-grande, um animal silvestre. A informação consta na plataforma SRN (Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves), gerenciada pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária).

Oito investigações estão em andamento no país. Além do caso em Guarulhos, há dois registros de casos suspeitos em Belo Horizonte. Também há um registro em Anta Gorda (RS), Armação de Búzios (RJ), Igarapê (MG), Brasília (DF) e Paraíso das Águas (MS).

Dois focos da doença estão em andamento. Os dois são relacionados a cisnes-negros e estão em andamento em Sapucaia do Sul (RS) e em Mateus Leme (MG). O país registrou um terceiro foco em uma granja comercial em Montenegro (RS) - o primeiro registro no país. Porém, ele é considerado concluído e não consta mais como "foco em andamento" na plataforma. O foco em Montenegro resultou na suspensão da importação da carne de frango por uma série de países.

Governo de Minas Gerais decretou estado de emergência sanitária animal. Em Mateus Leme, foram encontradas mortas em 16 de maio três espécies de aves: ganso, pavão-comum e cisne-negro. Os animais estavam em propriedade particular, segundo o prefeito de Matheus Leme, Renilton Ribeiro Coelho.

Estado do Pará também decretou emergência zoosanitária, mesmo sem nenhum caso confirmado. A medida tem validade de 180 dias. Desde a descoberta do foco em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, foram descartados seis casos para a doença no Pará, ainda conforme a plataforma.