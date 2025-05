Como saber se estou negativado? Veja sites para consultar 'nome sujo'

Estar com o "nome sujo" pode dificultar o acesso a crédito e diversos serviços financeiros. Atualmente, plataformas digitais oferecem a consulta gratuita de negativação do CPF, seja por falta de pagamentos de contas básicas ou por atraso em financiamentos, por exemplo.

Onde fazer consulta de nome negativado

Serasa é uma das plataformas mais seguras para conferir a situação. Basta entrar no site oficial ou no aplicativo disponível para iOS e Android. Faça login ou cadastre-se, clique em "Consultar Dívida" ou "Consultar CPF grátis" e acesse as informações.

Portal do Consumidor SPC Brasil é outra opção. Acesse o site do Cadastro Positivo SPC Brasil, informe o CPF, preencha o formulário de cadastro, valide a conta por SMS ou e-mail e verifique as pendências logo na tela inicial do portal. O mesmo serviço está disponível por aplicativo.

Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) também oferece a consulta gratuita do CPF. O cidadão terá de fazer um cadastro no site ou aplicativo para verificar se está negativado na lista da empresa.

Cartórios de Protesto também disponibilizam a consulta de protesto de CPF e CNPJ. O cidadão saberá se existem processos em aberto e em quais cartórios pelo site do CENPROT. A partir daí, poderá procurar um credor, regularizar a dívida e cancelar o protesto. Há cobrança de taxa para a emissão de certidões.