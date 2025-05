Dólar e Bolsa abrem em leve alta com PIB e inflação dos EUA no radar

O dólar e o Ibovespa abriram a rodada de negociação hoje com leve alta em meio à divulgação de indicadores chave no Brasil e nos Estados Unidos. No radar dos investidores estão o crescimento de 1,4% do PIB brasileiro no primeiro trimestre, em linha com as expectativas, e os dados de inflação americana, que podem influenciar os próximos passos da política monetária do FED. As incertezas fiscais no Brasil e a tensão comercial com os EUA também ajudam a moldar o humor do mercado.

O que está acontecendo

Por volta das 9h34, o dólar comercial avançava 0,34%, vendido a 5,686. Já o dólar turismo abriu o pregão em queda, com menos 0,93% e venda a R$ 5,859.

Ontem, o dólar recuou 0,5%. A variação negativa foi insuficiente para reverter o salto de 0,89% da moeda norte-americana no dia anterior. As incertezas sobre o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) anunciado pelo governo e o "tarifaço" do presidente dos EUA, Donald Trump, guiam as oscilações recentes.

Divisa acumula alta em maio. Para reverter o avanço de 0,63% do dólar nesta última sessão deste mês, é necessário um recuo acima de R$ 0,35 da moeda norte-americana. No acumulado deste ano, a queda permanece acima de 8%, o equivalente a mais de R$ 0,50.

Ajuste fiscal está no radar. As expectativas do mercado financeiro estão voltadas para a distribuição do congelamento de R$ 31,3 bilhões do Orçamento deste ano. O ajuste das despesas será determinado por bloqueios (R$ 10,6 bilhões) e contingenciamentos (R$ 20,7 bilhões) e tem o objetivo de cumprir a meta de zerar o déficit primário.

De olho também nos Estados Unidos. Em paralelo, o mercado deve ser direcionado pelos resultados dos dados de renda pessoal e gastos com consumo (PCE) dos EUA.

Repercussão do PIB no 1º trimestre

Mercado repercute indicadores econômicos do Brasil. O desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil relativo ao primeiro trimestre de 2025 também deve ser acompanhado de perto pelos investidores. O resultado divulgado pelo IBGE hoje aponta para um crescimento de 1,4% do indicador o trimestre, em linha com as expectativas. O desempenho positivo foi impulsionado pelo salto de 10,2% da agropecuária. Na comparação anual, houve um avanço de 2,9%, contra expectativa de 3,2% para o período.

O desempenho do agro ainda deve contribuir no 2º trimestre, mas esperamos que a tendência de desaceleração da demanda, diz especialista. O PIB, que cresce 3,5% no acumulado de 12 meses até março de 2025, deve desacelerar para mais próximo de 2% até o final do ano, segundo a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória.

Estimular uma economia que cresce acima do seu potencial não é sustentável no longo prazo. O investimento no primeiro trimestre ainda teve alta e contou com importação de plataforma de petróleo, mas o atual patamar de juros e as incertezas tributárias não devem estimular novo crescimento no curto prazo. Devemos seguir com o baixo patamar de 17% de investimento sobre o PIB. A desaceleração da demanda é importante nesse momento para que os juros caiam e o crescimento da oferta, além do agro, possa retomar.

Ibovespa abre estável

Depois de fechar em queda ontem, a Bolsa de Valores iniciou o pregão, às 10h, na estabilidade. O avanço era de 0,01% com 138.546,16 pontos. O índice fechou nesta quinta-feira (29) em queda de 0,25%, aos 138.533,70 pontos, num dia de oscilação relativamente leve, entre a mínima de 137.993,33 e a máxima (139.108,26 pontos). O giro voltou a se enfraquecer, a R$ 18,0 bilhões. Na semana, o Ibovespa avança 0,51% e, no mês, tem ganho de 2,57%. No ano, sobe 15,17%.