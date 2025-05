Amanda: Governo não percebe que já colou a pecha de aumentador de impostos

O governo Lula parece não entender que já colou nele a pecha de aumentador de impostos e taxas brasileiras e está emparedado com a questão do aumento do IOF, falou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto hoje.

O governo Lula está emparedado. Ontem recebeu um ultimato público do presidente da Câmara. Tem dez dias para apresentar uma alternativa ao aumento do IOF ou será fragorosamente derrotado no Congresso, com votos inclusive de aliados próximos.

O assunto vai voltar para a mesa de Lula. Não é mais uma questão do ministro da Fazenda. Subiu de nível. É o presidente da República que vai ter de arbitrar e decidir o que fazer. O que esse governo parece não entender é que já colou nele a pecha de que aumenta impostos e taxas brasileiras. Prato cheio para a oposição na eleição do ano que vem.

Amanda Klein

Este aumento inesperado das taxas do IOF fez com que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabasse comprando briga com quase todo mundo, e isso pode levar a antecipação de uma crise do orçamento para 2026, disse Amanda Klein.

Na crise do IOF, o ministro da Fazenda comprou briga com quase todo mundo, a começar no dia do anúncio, pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, mas também com o setor privado, o mercado e o parlamento. Não existe governo forte com ministro da Fazenda fraco, fora que é uma antecipação de uma crise contratada para 2026, a crise do orçamento.

É a isso que Haddad se refere quando falou ontem de shutdown, trocando em miúdos, se o governo pagar todas as despesas obrigatórias por lei, não sobrará nada para as discricionárias. As contas do dia a dia da administração pública, isso sem falar em investimentos.

Amanda Klein

A apresentadora do UOL destacou ainda que, apesar da economia seguir aquecida no Brasil, com a taxa de desemprego atingindo sua mínima histórica, o país segue em ritmo muito acelerado e precisa tomar cuidado para não colidir.

A economia continua bastante aquecida, apesar da taxa de juros no maior patamar em duas décadas. A história do mercado de trabalho, com os dados do IBGE e do Caged divulgados essa semana, é uma história de sucesso. Desemprego na mínima histórica, massa salarial em alta, trabalho com carteira assinada aumentando.

O problema é que essa locomotiva chamada Brasil está andando tão rápido, com motor a diesel, gastando horrores, e tem um muro logo ali na frente. Vai bater. E se alguém quiser entender o porquê, parafraseando o famoso marqueteiro de Bill Clinton, é o fiscal estúpido.

Amanda Klein

