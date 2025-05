Pará decreta emergência zoossanitária por prevenção contra gripe aviária

O governo do Pará decretou emergência zoossanitária hoje no estado para aumentar as medidas de prevenção contra a gripe aviária depois que um foco da doença foi identificado no Rio Grande do Sul neste mês, levando vários países a suspender a importação de frango do Brasil.

O que aconteceu

O decreto estabelecendo a emergência zoossanitária foi publicado hoje no Diário Oficial do estado do Pará. A medida tem validade de 180 dias.

A emergência foi decretada mesmo sem nenhum caso de gripe aviária confirmado no estado recentemente. Dois eventos que estavam em investigação no Pará foram descartados.

A medida do Pará segue diretriz do Ministério da Agricultura e Pecuária. Em maio de 2023, o ministro Carlos Fávaro pediu aos governadores dos estados para declarar estado de emergência mesmo sem casos confirmados de gripe aviária quando quisessem aumentar a prevenção contra casos da doença.

O Pará tem três sítios que recebem aves migratórias — vindas principalmente de outros países das Américas. O maior temor do ministério é que um eventual episódio de gripe aviária em aves silvestres seja transmitido para as aves comerciais. Atualmente, o Brasil conta nove casos possíveis de gripe aviária em investigação, segundo o Painel de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura.

Com o decreto do governo estadual, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará fica responsável por coordenar as ações de vigilância e prevenção da doença no estado. O decreto também autoriza a colaboração de órgãos e entidades privadas para dar suporte às medidas de prevenção da doença.