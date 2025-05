Gastos de turistas estrangeiros no Brasil chegou a R$ 3,94 bilhões em abril

O Brasil registrou US$ 693 milhões (R$ 3,94 bilhões) em gastos de turistas estrangeiros em abril, o que representa um aumento de quase 12% em relação ao mesmo mês de 2024. Os dados foram divulgados pelo Banco Central e analisados pelo Ministério do Turismo.

O que aconteceu

O resultado reforça a tendência positiva do setor nos últimos dois anos. De janeiro a abril, o país já acumulou US$ 3,094 milhões em receitas geradas por estrangeiros exclusivamente por atividades turísticas, crescimento de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, 4.425.888 de turistas internacionais visitaram o Brasil no período.

O crescimento consistente na chegada de visitantes estrangeiros mostra que o Brasil está cada vez mais presente no radar global do turismo e a entrada desses recursos no país impactam diretamente na nossa economia Celso Sabino, ministro do Turismo

O desempenho expressivo de abril foi impulsionado, também, pelo aumento da movimentação aérea. Pela primeira vez desde o início da série histórica, em janeiro de 2000, o número de passageiros em voos internacionais superou 2 milhões no mês de abril — um crescimento de 17,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A expectativa é que o fluxo de turistas internacionais continue crescendo nos próximos meses em função de grandes eventos. Isso inclui a COP30, a entrada gradual da alta temporada e com as férias de julho do verão Europeu

Em 2024, os estrangeiros gastaram US$ 7,341 bilhões no Brasil. O valor é o maior em 15 anos, superando inclusive os gastos de 2014, ano de Copa do Mundo, quando estrangeiros gastaram US$ 6,914 bilhões no país, de acordo com o Banco Central.