Dólar opera em leve queda após tribunal anular "tarifaço" de Trump

O dólar apresenta leve variação negativa ante o real em meio às expectativas com a anulação das tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a diversos países. Às 9h16, a moeda norte-americana recuava 0,31% e era vendida por R$ 5,678.

O que aconteceu

Dólar comercial abre o dia em queda. A oscilação momentânea ainda é insuficiente para reverter o avanço observado na véspera e afasta a moeda norte-americana da barreira de R$ 5,70, superada nos primeiros negócios da manhã.

Ontem, a divisa dos EUA saltou 0,89%. A maior variação positiva do dólar desde o dia 10 de abril foi ocasionada pelo aumento do temor com a política fiscal diante da elevada incerteza sobre o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Anunciada pelo governo para contribuir com o ajuste das contas públicas, a medida corre risco de ser barrada pelo Congresso.

Suspensão do "tarifaço" guia o dólar. A oscilação da moeda norte-americana hoje é motivada pela decisão de anular as taxas aplicadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações de 185 países. A determinação tomada pelo Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos afirma que Trump não tem autoridade para impor as tarifas unilaterais.

Discussão sobre alta do IOF é ampliada. No cenário nacional, ainda pesa a articulação do governo pela elevação do imposto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que o Brasil corre risco se não aprovar a medida.